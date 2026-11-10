Toledo despidió a las víctimas de la tragedia de Urda en una conmovedora misa en la Catedral

Con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, sobrevivientes y más de 150 familiares, la Catedral de Santa María fue escenario de una emotiva ceremonia en homenaje a las personas fallecidas en la segunda gran tragedia ferroviaria del año en España.

Una atmósfera de profundo dolor, silencio y respeto envolvió este martes a la Catedral de Santa María de Toledo, donde 1.500 fieles se congregaron para rendir tributo a las 69 víctimas mortales del devastador accidente de trenes ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, en el centro de España.

La misa funeral estuvo oficiada por el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro Chaves. Vestidos de riguroso negro, los reyes Felipe VI y la reina Letizia encabezaron la ceremonia religiosa junto a unos 150 familiares directos de los fallecidos, heridos y sobrevivientes de la tragedia.

Uno de los momentos más conmovedores del oficio tuvo lugar cuando se encendieron 69 velas dispuestas en el altar, una por cada vida perdida en el siniestro.

Al término de la misa, los monarcas se tomaron cerca de 45 minutos para saludar individualmente a cada uno de los allegados y heridos presentes. En un gesto de cercanía, los reyes ofrecieron abrazos y palabras de consuelo a los afectados en el interior del templo gótico del siglo XIII.

El oficio religioso contó además con una nutrida representación institucional. Asistieron el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, junto a las ministras Margarita Robles (Defensa), Milagros Tolón (Educación) y Mónica García (Sanidad), además de referentes de la oposición y autoridades autonómicas.

La hipótesis que cobra fuerza en la investigación

La colisión entre dos formaciones de alta velocidad registrada en el municipio toledano de Urda dejó un saldo de 69 muertos y más de 100 heridos, convirtiéndose en el peor desastre ferroviario en el país desde 2013. Se suma además al trágico antecedente de enero pasado en Adamuz (Andalucía), donde fallecieron 46 personas. Ambos hechos volvieron a encender las alarmas y el debate público sobre la seguridad y el mantenimiento de la red española de alta velocidad, la segunda más extensa del mundo detrás de la china.

Según los avances de la investigación oficial, el desastre en Urda se desencadenó tras un fallo informático en el sistema de seguridad LZB, lo que obligó a activar un protocolo de señalización alternativo.

Bajo esa contingencia, el centro de control ubicado en Madrid habría autorizado a una formación de la empresa pública Renfe a circular a velocidad normal en lugar de fijar la "marcha a la vista", que limita el desplazamiento a un máximo de 40 km/h. Como consecuencia, el tren de Renfe terminó embistiendo por detrás a una unidad de la compañía privada Iryo que se encontraba detenida sobre la misma vía.