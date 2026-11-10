Condenaron a 200 años de prisión al pastor que mató de hambre a 190 niños en una secta de Kenia

La historia parece salida de una película de terror, pero ocurrió en Kenia. Paul Nthenge Mackenzie, un expastor que llegó a tener cientos de seguidores a través de un programa religioso de televisión, fue condenado a 200 años de prisión por el asesinato de 190 niños, la mayoría menores de 10 años.

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El hombre los sometía a ayunos extremos hasta provocarles la muerte, bajo la promesa de que así alcanzarían más rápido la vida eterna.

La sentencia fue dictada el pasado 6 de noviembre y puso un nuevo capítulo judicial a la denominada Masacre de Shakahola, uno de los casos más impactantes de fanatismo religioso y violencia colectiva de los últimos tiempos. En el proceso también se estableció que otros integrantes de la secta participaron de los crímenes y de los castigos contra quienes se resistían a cumplir las órdenes del líder.

Mackenzie había comenzado su camino como pastor después de trabajar como taxista en Nairobi, la capital keniata. Su popularidad creció cuando consiguió un espacio en un canal de televisión por cable, desde donde difundía sus interpretaciones de la Biblia. Con el tiempo reunió seguidores, dinero e influencia y fundó la Iglesia Internacional de las Buenas Noticias.

Detrás de ese nombre, sin embargo, se escondía una prédica apocalíptica. El hombre aseguraba que el fin del mundo estaba cerca y convencía a sus fieles de que debían prepararse para abandonar la vida terrenal. La promesa era que quienes murieran primero llegarían antes al paraíso.

Shakahola, el lugar donde los fieles iban a morir

En 2019, Mackenzie decidió trasladarse junto a sus seguidores a una enorme propiedad de más de 400 hectáreas en Shakahola, un poblado ubicado en el este de Kenia, cerca de Malindi, una de las zonas turísticas del país. Allí prometía refugio frente al supuesto apocalipsis y construyó una comunidad prácticamente aislada del resto de la sociedad.

La llegada de la pandemia de coronavirus, en 2020, favoreció el crecimiento del grupo. Muchas personas se sumaron convencidas de que aquel aislamiento las protegería tanto de la enfermedad como del anunciado final del mundo.

Dentro de la propiedad existían reglas propias. Los seguidores debían cumplir las instrucciones del pastor y respetar un particular orden para llegar al cielo: primero debían morir los niños, después las mujeres, luego los hombres y, finalmente, los principales dirigentes de la secta.

El ayuno extremo era el principal mecanismo de sometimiento. Quienes se negaban a dejar de comer o intentaban escapar eran castigados con golpizas, esposas, cadenas y exposición al sol. Algunos sobrevivientes presentaban lesiones en las muñecas y los tobillos, hematomas y marcas compatibles con distintos tipos de agresiones.

Las investigaciones también revelaron que no todas las víctimas murieron por inanición. Las autopsias determinaron que algunas habían sido asfixiadas, estranguladas o asesinadas a golpes. Incluso se encontraron personas que habían sido enterradas vivas.

Uno de los episodios más estremecedores fue el de una mujer que vivía en el lugar con sus seis hijos. Después de dar a luz a su séptimo bebé, le quitaron al recién nacido a los pocos días. El pequeño murió en el bosque sin llegar a cumplir los 12 días de vida.

Más de 400 cuerpos y una investigación que llegó tarde

La tragedia salió a la luz en abril de 2023, cuando un hombre denunció la desaparición de su esposa y de su hija. Esa presentación llevó a la Policía hasta la propiedad de Shakahola, donde los investigadores encontraron tumbas clandestinas y un escenario devastador.

Los primeros operativos permitieron recuperar cientos de cadáveres. En total, las autoridades encontraron 448 cuerpos, aunque la condena de Mackenzie contempló 191 homicidios: 190 niños y un adulto. Todavía existen personas desaparecidas y familias enteras cuyo paradero no pudo establecerse.

Los efectivos también encontraron sobrevivientes en condiciones físicas extremas. Algunos se negaban a recibir alimentos o asistencia médica porque estaban convencidos de que comer significaba desobedecer a Dios y perder la posibilidad de alcanzar la vida eterna.

Uno de los cuestionamientos más fuertes que surgieron durante el proceso estuvo dirigido al Estado keniata. Mackenzie había sido detenido en 2017 por sus prédicas extremistas, pero recuperó la libertad. En 2019 volvió a quedar bajo investigación y posteriormente trasladó su iglesia a Shakahola.

La jueza hizo hincapié en que las denuncias de antiguos integrantes de la secta y las advertencias sobre los abusos no habían recibido la atención necesaria. También cuestionó la falta de intervención de las autoridades para evitar que la situación llegara a semejante nivel.

Después del hallazgo de los cuerpos, el presidente de Kenia, William Ruto, anunció la creación de una comisión para investigar lo ocurrido y una oficina estatal destinada a regular y controlar las organizaciones religiosas. Texto pegado(1).txt

Las condenas y el testimonio del hijo del pastor

La sentencia contra Mackenzie también alcanzó a sus colaboradores. Sus tres principales asistentes recibieron penas de entre 140 y 160 años de prisión, mientras que otros 23 condenados deberán cumplir entre 10 y 30 años. En total, fueron 29 los acusados condenados en el proceso.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Dan, el hijo mayor del pastor, quien consiguió escapar de la secta durante su adolescencia. El joven contó que también había sido víctima de los castigos y que, cuando tenía 12 años, lo obligaron a realizar un ayuno de una semana. Además, recibió golpizas por negarse a cumplir determinadas tareas.

Sus hermanos y hermanas fueron rescatados durante el operativo policial de 2023 y quedaron bajo cuidados médicos e institucionales.

Después de conocerse la sentencia, Dan expresó su alivio y aseguró que su padre era responsable de los crímenes. Incluso se acercó a saludarlo en el tribunal, pero Mackenzie reaccionó con enojo y lo acusó de traidor.

La Fiscalía había solicitado la pena de muerte para el líder religioso y sus principales colaboradores. Sin embargo, la jueza consideró que esa sanción podía ser interpretada por los acusados como una forma de alcanzar la salvación que tanto habían predicado.

La Masacre de Shakahola dejó al descubierto una estructura de manipulación, violencia y fanatismo que terminó con cientos de vidas. La condena a 200 años de prisión cerró una etapa judicial, pero no resolvió el interrogante sobre el destino de las personas que todavía permanecen desaparecidas.