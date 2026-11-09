Trump admitió que su política de deportaciones fue "demasiado dura" y reconoció el costo electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reconoció que su política de deportaciones masivas pudo haber sido demasiado severa y que esa estrategia tuvo consecuencias negativas para su partido en las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre , en las que los demócratas consiguieron el control del Congreso, según las proyecciones.

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Donald Trump reconoció que la guerra con Irán influyó en la derrota electoral, pero defendió la intervención

La autocrítica fue realizada durante una entrevista con el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, grabada el viernes y emitida el domingo por la noche. Allí, el mandatario admitió que las operaciones migratorias también alcanzaron a personas que, pese a encontrarse en situación irregular, tenían empleos estables y desarrollaban actividades laborales en Estados Unidos.

"Me perjudica que también nos llevamos a personas con buenos empleos, que cometieron una violación, o infringieron la ley, y esa fue que entraron al país ilegalmente", expresó Trump. Ante la consulta sobre su estrategia, agregó: "Creo que fue demasiado duro".

Sin embargo, el presidente no abandonó su defensa de la política migratoria que impulsó desde su regreso a la Casa Blanca. Consideró que merece la máxima calificación por haber cerrado la frontera y destacó los resultados de las expulsiones de inmigrantes que calificó como peligrosos.

Trump también reconoció que existe un sector importante de la sociedad que considera que los extranjeros que trabajan, pagan impuestos y tienen empleos en rubros como la hotelería y la jardinería deberían tener la posibilidad de permanecer en el país . En ese sentido, admitió que la inmigración fue un asunto que benefició y perjudicó a los republicanos durante la campaña electoral.

Trump abrió la puerta a negociar con los demócratas

En otro tramo de la entrevista, el mandatario manifestó su disposición a buscar un entendimiento con la oposición para modificar algunos aspectos de la política migratoria. Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a negociar un estatus legal para trabajadores indocumentados, respondió afirmativamente, aunque no precisó qué condiciones podría contemplar un eventual acuerdo.

También cuestionó a los sectores más radicalizados de la derecha estadounidense que pretenden expulsar a todos los inmigrantes en situación irregular. Reconoció que existen dirigentes con esa postura incluso dentro de su propia administración.

La posibilidad de introducir cambios también había sido planteada por el vicepresidente JD Vance, quien después de la derrota electoral se mostró dispuesto a revisar los mecanismos de aplicación de las leyes migratorias. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de concentrar los controles en las empresas que contratan trabajadores sin documentación.

Pese a estas señales, la Casa Blanca no anunció modificaciones en el operativo de deportaciones. Por el contrario, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no reducirá sus actividades.

La postura oficial se conoció después de que Trump designara a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Susie Wiles. Miller es considerado uno de los principales impulsores de la estrategia de deportaciones masivas.

Además, fuentes del ICE señalaron a CBS que los funcionarios recibieron instrucciones para alcanzar aproximadamente 2.700 detenciones diarias, por encima del objetivo anterior de 2.000. Desde la Casa Blanca insistieron en que continuarán los arrestos y las expulsiones de inmigrantes que hayan cometido delitos.

El impacto de la política migratoria en las elecciones

La inmigración se convirtió en uno de los asuntos centrales de la última campaña legislativa. De acuerdo con los sondeos a boca de urna citados por la BBC, fue el tercer tema de mayor importancia para los votantes, detrás de la economía y el estado de la democracia.

El resultado electoral también estuvo marcado por cambios en el comportamiento de determinados sectores del electorado. En estados tradicionalmente conservadores, como Texas, el mayor respaldo de los votantes latinos a los candidatos demócratas contribuyó a consolidar las victorias de la oposición.

La dureza de los operativos migratorios había generado cuestionamientos incluso antes de los comicios. Las redadas de ICE provocaron manifestaciones en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles. En Minneapolis, además, dos manifestantes, Renee Good y Alex Pretti, murieron por disparos de agentes migratorios.

Un año antes, en una entrevista con el mismo programa televisivo, Trump había considerado que las redadas todavía no habían avanzado lo suficiente. Ahora, después del revés electoral, reconoció que el mensaje de su administración pudo haber sido equivocado.

"Creo que fue un mal mensaje, quizás mío, pero yo hablaba de ello todo el tiempo", sostuvo. También responsabilizó a los medios de comunicación por no darle suficiente espacio a los aspectos positivos de su gestión.

Por último, el presidente se refirió al impacto económico de la guerra con Irán y consideró poco probable que el conflicto vuelva a intensificarse. En declaraciones a CNN, afirmó que es "muy improbable" que se reanuden las hostilidades, aunque aclaró que esa posibilidad dependerá de que Teherán acepte un acuerdo que considere suficientemente firme.