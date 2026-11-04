Donald Trump reconoció que la guerra con Irán influyó en la derrota electoral, pero defendió la intervención

El presidente estadounidense, Donald Trump , reconoció este miércoles que la guerra contra Irán tuvo un impacto en la derrota electoral del Partido Republicano , al coincidir con el vicepresidente JD Vance en que el aumento del precio de los combustibles afectó al electorado. Pese al costo político, defendió la intervención militar y aseguró que volvería a tomar la misma decisión.

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Trump realizó estas declaraciones ante periodistas en el lugar donde se construye el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, luego de que Vance publicara un mensaje en redes sociales en el que atribuyó las pérdidas republicanas en las elecciones legislativas al conflicto con Irán.

Consultado sobre los dichos del vicepresidente, el mandatario admitió que su análisis era mayormente correcto. "Creo que es mayormente cierto porque subió un poco el precio de la gasolina a corto plazo", sostuvo.

De esta manera, Trump reconoció que el encarecimiento temporal de los combustibles tuvo consecuencias electorales , aunque buscó diferenciar ese impacto económico de los objetivos estratégicos de la intervención militar.

Vance había planteado que la guerra fue determinante para el resultado de los comicios y desafió a quienes respaldaron la decisión de avanzar contra Irán a justificar sus consecuencias políticas. "Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos seis años valió la pena, entonces háganlo", escribió.

Trump aseguró que volvería a intervenir contra Irán

Al ser consultado directamente sobre si consideraba que la guerra había valido la pena, Trump fue contundente y defendió la operación militar. "Sí lo creo. Sí. O sea, bueno, no tienes otra opción", respondió.

Además, aseguró que repetiría la decisión si tuviera que hacerlo nuevamente. "Al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, tendría que volver a hacerlo porque a largo plazo es la única respuesta", afirmó.

El argumento central del presidente estadounidense fue impedir que Irán consiga desarrollar un arma nuclear. Según sostuvo, ese objetivo estratégico justifica los costos económicos y políticos que generó el conflicto.

Trump también habló su relación con los demócratas

Durante el intercambio con la prensa, el mandatario también fue consultado sobre el cierre de la campaña electoral y si tenía algún arrepentimiento por la estrategia utilizada. Su respuesta fue negativa y volvió a destacar su propia popularidad.

"Si yo hubiera estado en la boleta, habríamos ganado", aseguró. Según explicó, la convocatoria y el entusiasmo que generaron sus actos no lograron trasladarse a los candidatos republicanos que competían por los cargos legislativos.

También defendió el discurso que pronunció en el estanque reflectante del Lincoln Memorial, en la víspera de las elecciones. Trump sostuvo que no había sido concebido como un acto de campaña, sino como una especie de inauguración.

Por último, se refirió al escenario político que se abre con el control demócrata del Congreso y anticipó que intentará mantener una relación de cooperación, aunque puso condiciones.

"Probablemente me lleve bien con los demócratas a menos que quieran ser destructivos", señaló. También recordó que conserva la facultad presidencial de veto.

Sus declaraciones contrastaron con una publicación posterior en redes sociales, donde difundió una imagen con la palabra "VETO", un gesto que dejó en evidencia el tono desafiante que mantiene frente a la nueva configuración del Congreso.