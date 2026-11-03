Usaban "autos punteros" para transportar droga y terminaron condenados a prisión

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta aplicó penas de hasta siete años de prisión para los miembros de la organización.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a cinco integrantes de una organización narcocriminal dedicada al transporte de estupefacientes que operaba entre esa provincia y Tucumán. La sentencia está vinculada al secuestro de más de 23 kilos de marihuana concretado durante un operativo en la ruta nacional 68 en septiembre de 2024.

En el fallo, la justicia impuso una pena de siete años de prisión a Alejo Ricardo Silva, considerado uno de los principales responsables. En tanto, Emilio Alejandro Tapia recibió seis años y seis meses de cárcel, mientras que Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez fueron condenados a seis años de prisión (esta última cumplirá la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario). Los cuatro fueron hallados coautores del delito de transporte de estupefacientes.

Por su parte, Luis Benjamín Vicente recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional al ser considerado partícipe secundario de la maniobra. Con estas condenas, ya son seis los miembros sancionados por el mismo expediente, sumándose a Enzo Javier Gutiérrez, quien en abril de 2025 había acordado una pena de cuatro años de prisión domiciliaria mediante un juicio abreviado.

El operativo en la ruta y la estrategia de los "punteros" El procedimiento se originó en septiembre de 2024, cuando efectivos de Gendarmería Nacional apostados a unos ocho kilómetros de Cafayate detuvieron la marcha de un automóvil Renault Logan en el que viajaban Silva, Tapia, Cancino y Vicente.

A los pocos minutos, arribó al puesto de control un segundo vehículo del mismo modelo, conducido por Gutiérrez y acompañado por Di Bez. La circulación coordinada de ambos rodados, el horario y el hallazgo de equipos de comunicación portátiles en los habitáculos encendieron las alarmas de las fuerzas de seguridad. Según se acreditó en el juicio, el primer automóvil cumplía el rol de "coche puntero" para alertar sobre la presencia de controles en el camino.