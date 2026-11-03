Abusó sexualmente de su hijastra y recibió 10 años de prisión: seguirá detenido en una comisaría hasta que la pena quede firme

El empleado de un multimedio sanjuanino fue condenado por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal contra la hija de su entonces pareja. Aunque la Fiscalía había solicitado 12 años de cárcel, el tribunal descartó dos agravantes y fijó una pena menor.

El juicio terminó con una condena de cumplimiento efectivo, pero también con una diferencia de dos años respecto del castigo que había reclamado la Fiscalía. Un empleado de un multimedio de San Juan fue sentenciado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra, luego de que un tribunal colegiado lo encontrara responsable de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal.

La resolución de los jueces Federico Rodríguez, Guillermo Adárvez y Javier Figuerola tuvo una particularidad: el acusado llegó al debate en libertad y no regresará al Penal de Chimbas por el momento. Tras conocerse el veredicto, ordenaron su prisión preventiva hasta que la condena quede firme, por lo que permanecerá alojado en los calabozos de la Comisaría 13ra.

La diferencia entre los 12 años que había solicitado el fiscal Duilio Ejarque, acompañado por la ayudante fiscal Luciana Fasoli, y los 10 finalmente impuestos se explica por la decisión del tribunal de descartar los agravantes de gravemente ultrajante y corrupción de menores. La defensa, integrada por Rodrigo Aguirre e Ivana Salas, había pedido la absolución.

La acusación tras la investigación de la UFI ANIVI comprendió situaciones que habrían comenzado en 2024, cuando la adolescente tenía 12 años y el acusado mantenía una relación sentimental con su madre. Según la reconstrucción fiscal, el hombre aprovechaba los momentos en los que quedaba al cuidado de la menor mientras su pareja trabajaba.

Los episodios denunciados habrían ocurrido en viviendas de Rivadavia y Chimbas. La investigación describió un comienzo con tocamientos y besos que luego habría derivado en agresiones sexuales más graves. También sostuvo que el acusado utilizaba regalos y engaños para conseguir que la niña accediera a sus pedidos. El último episodio habría ocurrido en agosto de 2025.