    • 3 de noviembre de 2026 - 19:52

    Presunta violación en una fiesta de Halloween en Pocito: la madre del futbolista rompió el silencio

    Mariana Cortéz participó de una manifestación frente a Tribunales y aseguró que el joven de 19 años le contó lo mismo que declaró ante la Justicia. También sostuvo que sus amigos coinciden con ese relato y afirmó que no conocían a la adolescente denunciante.

    Mariana Cortez, madre del futbolista acusado de violación

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    Este martes, la mujer llegó a las inmediaciones de Tribunales acompañada por familiares y participó de una manifestación para reclamar justicia. Allí habló con los medios y sostuvo que quiere que se tenga en cuenta la versión del joven de 19 años, quien permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

    “Él nos contó lo mismo que declara, todos dicen lo mismo, es una injusticia muy grande lo que están haciendo. Solo quiero que hagan las cosas como tienen que ser”, manifestó Mariana, en referencia al relato que su hijo habría compartido con ella y a las versiones de sus amigos. “Él nos contó lo mismo que declara, todos dicen lo mismo, es una injusticia muy grande lo que están haciendo. Solo quiero que hagan las cosas como tienen que ser”, manifestó Mariana, en referencia al relato que su hijo habría compartido con ella y a las versiones de sus amigos.

    La madre también aseguró que no conocían a la adolescente que denunció el hecho. Consultada sobre si existía algún vínculo previo entre ambos, respondió: “No, no la conocemos a la niña”.

    Bunda Cortez est&aacute; con un mes de prisi&oacute;n preventiva.&nbsp;

    Bunda Cortez está con un mes de prisión preventiva.

    Durante la entrevista, Mariana insistió en que su hijo está bien y que la familia atraviesa este proceso con la expectativa de que se esclarezca lo ocurrido. “Hay que esperar porque todo esto es un proceso”, señaló. Además, lo describió como un joven sin maldad y habló de la relación cotidiana que mantiene con sus amigos, quienes, según contó, suelen reunirse en su casa.

    “Los niños están todo el tiempo en mi casa, toman el té en mi casa. No tienen maldad, incluso siempre están ahí, llevan bolsas de semitas para merendar”, expresó. “Los niños están todo el tiempo en mi casa, toman el té en mi casa. No tienen maldad, incluso siempre están ahí, llevan bolsas de semitas para merendar”, expresó.

    La mujer también dijo que se acercó a Tribunales por el acompañamiento que recibió la familia y volvió a reclamar que la Justicia actúe. “Que se actúe como debe ser, con justicia, eso nada más”, concluyó.

    La situación judicial

    Bunda Cortéz fue imputado por abuso sexual con acceso carnal tras la denuncia por el episodio ocurrido durante una fiesta de Halloween en Pocito. La Justicia le dictó un mes de prisión preventiva y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

    La investigación continúa con la producción de pruebas y las entrevistas en Cámara Gesell a menores que podrían aportar información sobre lo sucedido. En la misma causa, otro futbolista permanece en calidad de investigado, sin haber sido imputado.

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