    • 3 de noviembre de 2026 - 17:25

    Cayó "La Patrona", la acusada de liderar una banda narco que operaba en Luján y Moreno

    Marcia Giovanetone, líder de una banda llevaba más de un año prófuga de la Justicia federal, fue atrapada tras un operativo de persecución en el que embistió a un patrullero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer señalada como la líder de una organización narco que controlaba puntos de venta de droga en tres barrios del partido bonaerense de Luján fue detenida por efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad de Moreno. Se trata de Marcia Giovanetone, de apodos “La Marcia”, “La Patrona” o “La Doña”, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional decretado por la Justicia federal desde hacía más de un año.

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    El procedimiento fue llevado a cabo por la Delegación Morón de la Superintendencia de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas en la intersección de las calles Julián Álvarez y Perito Moreno. La acusada circulaba a bordo de una camioneta Ford Ranger cuando advirtió la presencia policial, aceleró e impactó contra un móvil de la fuerza. Tras el choque, un agente disparó contra un neumático del vehículo para frustrar el intento de fuga, logrando reducir y esposar a la sospechosa en el lugar.

    Escuchas, seguimientos y el rol de sus cómplices

    La captura fue el resultado de semanas de investigaciones encubiertas que incluyeron registros fílmicos, análisis de redes sociales, geolocalización de antenas y escuchas telefónicas en tiempo real sobre seis líneas telefónicas durante dos meses.

    Según la investigación judicial initiated por una denuncia anónima, Giovanetone lideraba la estructura criminal junto a su ex pareja, Carlos Salas, alias “El Rubio”, quien se encuentra detenido tras intentar huir a pie de la policía en un episodio donde resultaron heridas dos personas con armas de fuego. Recientemente, la Sala 3 de la Cámara Federal de San Martín le denegó a Salas el beneficio de la prisión domiciliaria. La pesquisa señala además que la banda se abastecía a través de un proveedor con asentamiento en la zona de Moreno, apodado “El Cholo Parce”.

    Antecedentes penales

    Los registros oficiales indican que Giovanetone suma causas penales desde 2014, cuando fue imputada en la UFI N°10 de Mercedes por la sustracción de un menor. Posteriormente acumuló cuatro expedientes por infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737), habiendo cumplido condena en una unidad carcelaria de La Plata.

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