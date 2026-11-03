Trasladaron en helicóptero a un nene de 2 años desde San Juan al Hospital Notti

El pequeño fue derivado a Mendoza por un cuadro de síndrome urémico hemolítico. Personal policial y de emergencias coordinó el operativo para facilitar su ingreso al centro de salud.

Un niño de 2 años fue trasladado en helicóptero desde San Juan hasta el Hospital Notti, en Mendoza, para recibir atención médica por un cuadro de síndrome urémico hemolítico (SUH). El operativo sanitario se concretó este martes y contó con un dispositivo especial de seguridad para garantizar el traslado desde la aeronave hasta el centro asistencial.

Según informaron desde el Cuerpo de Aviación Policial (CAP), el personal tomó conocimiento del procedimiento a través de la Dirección de Aeronáutica de San Juan. El helicóptero Bell 429, matrícula LV-FVX, transportaba al pequeño junto a un equipo médico.

La aeronave aterrizó a las 13:25 en el helipuerto del Hospital Notti. Allí, efectivos policiales organizaron un operativo de seguridad y coordinación para facilitar el traslado del paciente, identificado con las iniciales O.V., hasta el interior del establecimiento sanitario.

El niño fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). También participaron efectivos del Cuartel Central de Bomberos, Bomberos Voluntarios y Preventores municipales.