Una mujer con pedido de captura por una causa de drogas fue detenida mientras empujaba una moto

Fue interceptada junto a un hombre cuando trasladaban una motocicleta Motomel 110 cc sin documentación.

Una mujer de 33 años que tenía un pedido de captura y detención vigente por una causa vinculada a la Ley de Estupefacientes fue detenida en Rawson, durante un procedimiento policial. La encontraron junto a un hombre mientras ambos circulaban a pie y empujaban una motocicleta sin poder acreditar su procedencia.

El operativo se realizó en la intersección de calle Dr. Ortega y Río de la Plata, en jurisdicción de la Comisaría 25ª. Según el informe policial, efectivos del Comando Sur observaron a la pareja trasladando el rodado y decidieron entrevistarlos.

Durante el procedimiento, ambos se mostraron nerviosos y ofuscados, y no pudieron presentar documentación que acreditara la procedencia de la moto. En ese contexto, la mujer habría intentado escapar.

Tenía un pedido de captura desde 2021 Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los uniformados constataron que la mujer, de apellido Morales, registraba un pedido de captura y detención vigente desde el 13 de mayo de 2021, solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, relacionada con drogas.

Su acompañante fue identificado como Fábrega, de 44 años. Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 25ª.