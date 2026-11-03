    • 3 de noviembre de 2026 - 10:32

    Una mujer con pedido de captura por una causa de drogas fue detenida mientras empujaba una moto

    Fue interceptada junto a un hombre cuando trasladaban una motocicleta Motomel 110 cc sin documentación.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 33 años que tenía un pedido de captura y detención vigente por una causa vinculada a la Ley de Estupefacientes fue detenida en Rawson, durante un procedimiento policial. La encontraron junto a un hombre mientras ambos circulaban a pie y empujaban una motocicleta sin poder acreditar su procedencia.

    Leé además

    Foto: Policía de San Juan.

    Detienen en Chimbas a un hombre con pedido de captura tras una fuga en auto por barrio Cipolletti
    policias salvaron a una bebe de casi dos meses que se habia ahogado en su casa

    Policías salvaron a una bebé de casi dos meses que se había ahogado en su casa

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El operativo se realizó en la intersección de calle Dr. Ortega y Río de la Plata, en jurisdicción de la Comisaría 25ª. Según el informe policial, efectivos del Comando Sur observaron a la pareja trasladando el rodado y decidieron entrevistarlos.

    Durante el procedimiento, ambos se mostraron nerviosos y ofuscados, y no pudieron presentar documentación que acreditara la procedencia de la moto. En ese contexto, la mujer habría intentado escapar.

    Tenía un pedido de captura desde 2021

    Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los uniformados constataron que la mujer, de apellido Morales, registraba un pedido de captura y detención vigente desde el 13 de mayo de 2021, solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, relacionada con drogas.

    Su acompañante fue identificado como Fábrega, de 44 años. Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 25ª.

    Además, la Policía dispuso la radiación de circulación de una motocicleta Motomel de 110 cc, debido a que no pudieron acreditar su procedencia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Murió Maximiliano Bogado: los detalles del accidente

    Murió Maximiliano Bogado: los detalles del accidente

    Tiene 66 años y demandó por $56 millones a un oftálmologo por presunta mala praxis: la Justicia le rechazó el planteo

    Una sanjuanina demandó por $56 millones a un oftalmólogo por presunta mala praxis: la Justicia le rechazó el planteo

    identificaron al hombre hallado muerto en una pileta de lona en 25 de mayo

    Identificaron al hombre hallado muerto en una pileta de lona en 25 de Mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
         

    Encontraron muerto a un chacarero dentro de una pileta en una finca de Las Casuarinas

    Por Redacción Diario de Cuyo