Cayó un kiosco narco en el barrio Wilkinson tras tres meses de investigación: secuestraron cocaína y marihuana

Un hombre de 46 años fue detenido en el barrio de Rivadavia. Utilizaba un comercio barrial como fachada para encubrir la presunta venta de drogas.

Un hombre de 46 años fue detenido por el presunto kiosco de drogas en el barrio Wilkinson

Tras tres meses de investigación, personal policial desarticuló un presunto punto de venta de drogas que funcionaba bajo la fachada de un comercio barrial en Rivadavia. El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Wilkinson, donde secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Por el hecho, un hombre de 46 años quedó detenido. El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Drogas Ilegales D-5, con la colaboración del Grupo Táctico G.E.R.A.S., en el marco de una investigación que se extendió durante tres meses.

Durante el allanamiento, los uniformados encontraron y secuestraron 100 gramos de clorhidrato de cocaína, entre sustancia fraccionada y compactada, además de 18 cigarrillos de armado casero con resultado positivo para marihuana.

También incautaron dinero en efectivo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y distintos elementos que habrían sido utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la droga.

Cómo funcionaba el presunto kiosco narco De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría utilizado un kiosco como pantalla para justificar el constante movimiento de personas en el domicilio. La presunta actividad de comercialización de estupefacientes era desarrollada por el hombre de 46 años.