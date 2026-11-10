Qué encontraron dentro de la misteriosa bóveda oculta en la mansión del expresidente Santiago Peña

La misteriosa bóveda descubierta en la mansión del expresidente paraguayo Santiago Peña finalmente fue abierta y su contenido sorprendió a los investigadores. Detrás de una estructura oculta y de un sofisticado sistema de seguridad no había dinero en efectivo, joyas ni otros bienes de valor . Según confirmó la Fiscalía, se trataba de una habitación de pánico diseñada para proteger a sus ocupantes ante una eventual emergencia.

La Fiscalía de Paraguay imputó a Santiago Peña por lesión de confianza y administración en provecho propio

El acceso al recinto se concretó este martes en la residencia que Peña tiene en San Bernardino, en el departamento de Cordillera, luego de dos jornadas de procedimientos. La fiscal Silvia González explicó que pudieron ingresar gracias a información proporcionada por el propio exmandatario a través de su abogado, quien indicó dónde se encontraba guardada la llave de seguridad.

"Él colaboró con el procedimiento", señaló la representante del Ministerio Público al explicar cómo lograron abrir la segunda puerta, que había resistido los intentos de los investigadores durante el primer allanamiento.

El hallazgo había generado interrogantes por las características de la construcción y el hermetismo de su mecanismo de apertura. El domingo, durante el primer operativo, los agentes descubrieron una estructura escondida detrás de una pared falsa, con dos puertas de seguridad. Aunque consiguieron atravesar el primer acceso, no pudieron franquear el segundo y debieron suspender esa parte del procedimiento.

La inspección definitiva permitió establecer que el espacio no funcionaba como una caja fuerte ni como un depósito de objetos de valor. Sin embargo, la investigación continúa y entre los elementos incorporados a la causa hay computadoras incautadas durante los procedimientos, que serán sometidas a análisis.

La mansión de Santiago Peña pasó a manos del Estado

Otra de las novedades del operativo fue el traspaso de la residencia a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), organismo encargado de administrar propiedades alcanzadas por medidas judiciales.

La titular de la institución, Teresa Rojas de Jara, estuvo presente durante el procedimiento. A partir de esta decisión, los efectivos militares que custodiaban el inmueble dejaron de cumplir esa función y la responsabilidad sobre la propiedad pasó a la SENABICO.

La mansión también quedó bajo la lupa por el costo de su construcción, que habría demandado una inversión cercana a los 7.700 millones de guaraníes. Uno de los puntos que buscan esclarecer los investigadores es el financiamiento de la vivienda de verano.

De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, el 13 de mayo de 2024 Peña recibió dos créditos simultáneos de Ueno Bank por un total de 3.548 millones de guaraníes. Las cuotas mensuales de esos préstamos rondaban los 239 millones de guaraníes, una cifra equivalente a unas seis veces el salario presidencial de aquel momento, estimado en 37,9 millones de guaraníes.

El escándalo de Ueno Bank

La apertura de la bóveda se produjo en medio de una investigación judicial que busca determinar si existieron operaciones financieras irregulares vinculadas a Ueno Bank y si el expresidente utilizó su posición institucional para beneficiar a la entidad.

El banco fue intervenido el 3 de noviembre luego de detectarse problemas de solvencia que afectaron sus operaciones y generaron dificultades para que millones de clientes pudieran acceder a sus depósitos. La entidad pertenece al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que también quedó bajo investigación.

Los fiscales buscan establecer si existieron maniobras irregulares y qué participación pudo haber tenido Peña, quien mantuvo vínculos como accionista indirecto hasta 2025.

Las diligencias también alcanzaron otras propiedades y dependencias. El lunes, los investigadores allanaron durante casi cinco horas otra residencia del exmandatario en Asunción, donde secuestraron documentos, teléfonos celulares, computadoras y grabaciones de cámaras de vigilancia.

Además, realizaron procedimientos en una sede de Ueno Bank y en la vivienda de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central y antiguo integrante del directorio de la entidad financiera.

De esta manera, aunque la misteriosa habitación de seguridad no escondía dinero ni bienes de valor, su descubrimiento formó parte de una serie de procedimientos que buscan reconstruir los vínculos financieros del exmandatario y determinar posibles responsabilidades en el escándalo bancario.