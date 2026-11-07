"Perdí todos mis ahorros", la angustia de la actriz Dallys Ferreira por el cierre de Ueno Bank en Paraguay

La conductora paraguaya contó que sus fondos de muchos años quedaron atrapados en el “corralito” y que no sabe qué pasará con la casa que está construyendo.

La crisis financiera de Paraguay sumó un testimonio que toca de cerca al mundo del espectáculo. La actriz y conductora Dallys Ferreira se convirtió en una de las caras más visibles de los damnificados por la intervención y liquidación de Ueno Bank, una situación que ya restringe el acceso al dinero de más de tres millones de personas.

En una entrevista, Ferreira contó que el golpe la afecta de manera doble: Ueno Bank es el mismo banco que compró el grupo de medios donde ella trabaja. Sus ahorros de muchos años estaban depositados allí y hoy tiene una casa en construcción cuyo futuro es incierto. “Particularmente no quiero dar cifras”, aclaró, pero dijo que no sabe qué va a pasar con la obra.

"LA GENTE ESTÁ CON MIEDO": CORRALITO EN PARAGUAY AFECTA A 3 MILLONES DE PERSONAS@MarianaContar @PamelaDav pic.twitter.com/IodwVP37pE — Desayuno Americano (@desayunook) November 5, 2026 La actriz explicó por qué tanta gente confiaba en la entidad. Según relató, el banco era el principal patrocinante de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el lugar donde la Conmebol tenía sus fondos y un auspiciante de grandes eventos deportivos, por los que pagaba millones de dólares. Además, era una de las entidades más elegidas para fondos públicos y de jubilaciones, incluida la caja de los propios bancarios, y facilitaba una cuenta virtual que permitió que muchos trabajadores accedieran por primera vez al sistema financiero.

Ferreira también advirtió sobre la gravedad de la situación y pidió una resolución rápida. Mencionó que el Congreso aprobó un adelanto del fondo de garantía, que cubre cerca de 35.000 dólares, y que comenzaría a pagarse un primer adelanto de poco más de 20.000 dólares. A su criterio, si el Gobierno y Santiago Peña no toman “la decisión correcta”, el impacto podría ser mayor.

La crisis generó también la reacción de los jugadores de la Selección paraguaya, que difundieron un comunicado en el que se solidarizaron con los ahorristas. “Nosotros también fuimos víctimas de esta situación”, señalaron, y exigieron que el Gobierno y la Justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción para castigar a los responsables.