Se filtró la fuerte discusión entre Wanda Nara y la China Suárez en la casa de Icardi en Nordelta

El cruce habría ocurrido este viernes por la tarde, cuando la conductora llegó junto a Martín Migueles para buscar a su hija mayor, que le pidió ayuda por mail tras denunciar una agresión de su padre.

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan un nuevo conflicto familiar. En las últimas horas se supo que la conductora fue hasta la casa del futbolista, en Nordelta, para buscar a su hija mayor, Francesca, quien le habría pedido ayuda a través de varios mails en los que contaba que su padre la había agredido.

Una vez en el lugar, Wanda se cruzó con la China Suárez y, según trascendió, no se guardó nada. Las frases salieron a la luz a través de la periodista Naiara Vecchio, que las difundió en sus redes sociales. “Arrastrada por plata, te bancás y das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos”, le habría dicho la empresaria. Y agregó: “Es más digno que trabajes de cualquier cosa a que estés acá viendo cómo una nena sufre violencia”. Siempre según Vecchio, la actriz solo respondió que “su película era una porquería”.

En LAM (América) reconstruyeron cómo fue la llegada de Wanda al barrio La Isla. “Va volando de Telefe hasta Nordelta. Llega a la casa, sale Icardi y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio. Martín Migueles intentaba conciliar y no lo pudo hacer. La discusión escaló y entraron al barrio varios móviles de policía y también una ambulancia”, relató Pepe Ochoa.