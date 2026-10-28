Sandra Mihanovich criticó el Martín Fierro de la Música que recibió Wanda Nara: "El error no es de ella"

La cantante cuestionó que APTRA premiara a “Bad Bitch” como canción viral y, para explicar su postura, recurrió a una comparación futbolera.

Sandra Mihanovich se sumó a la polémica por el Martín Fierro de la Música que recibió Wanda Nara en la categoría “Canción Viral”, por su tema “Bad Bitch”, en la primera edición de estos premios, organizados por APTRA. La cantante no asistió a la gala y, según contó Ángel de Brito, ni siquiera habría sido invitada.

Qué dijo Sandra Mihanovich En un programa de streaming le preguntaron por el galardón, y LAM (América) difundió un fragmento de la entrevista. Mihanovich cuestionó que se premie como canción viral del 2023 a Wanda y marcó que la conductora, además, agradeció a sus “colegas”. Consideró que el Martín Fierro es un premio muy codiciado, pero también desprestigiado y criticado del otro lado.

La artista aclaró que no apunta contra Wanda: opinó que está bien que sea influencer y conduzca programas y que, si quiere cantar, que cante, porque “el error no es de ella”, sino de quien decide el premio. Para fundamentar su postura usó una comparación futbolística y sostuvo que nadie debe privarse de cantar, aunque eso no implique merecer una distinción de ese nivel.

En LAM, la mamá de Wanda coincidió con Mihanovich en que su hija no es la culpable y remarcó su cansancio por las constantes menciones: “Basta de Wanda”.