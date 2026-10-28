Los chats de Emanuel Ortega: qué decían los mensajes que Julieta Prandi vio antes de separarse

Los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch , que habrían derivado en la separación de Julieta Prandi , salieron a la luz en SQP (América TV) a dos semanas de la ruptura. La pareja se había casado hacía menos de un mes. Los mensajes comenzaron el 5 de octubre y, según el relato del ciclo, fueron el disparador de la discusión.

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Lynch contactó a Ortega, cuyo número consiguió a través de Ana Paula Dutil , para proponerle grabar en estudio una versión de “Bang Bang” , el tema popularizado por Nancy Sinatra . Le contó que ya tenía una grabación casera y que quería mejorarla.

El cantante respondió que viajaba el lunes siguiente , en referencia al viaje que tenía organizado con Prandi, pero le ofreció verse esa misma semana en su estudio . También le pidió que llevara su material. “Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla” , escribió.

Según lo expuesto en televisión, Lynch fue al estudio de Chacarita el viernes , junto a su hermana , y las sesiones continuaron el fin de semana. Ortega habría permanecido tres días allí , entre el viernes y el domingo.

De acuerdo con Yanina Latorre , Prandi encontró los mensajes en el teléfono de su entonces esposo y le reprochó no haberle avisado . La conductora afirmó que tenían una regla : él debía avisarle si iba a grabar con una artista . Es decir, el problema no habría sido el contenido de los chats, sino la falta de comunicación .

Latorre contó que la situación escaló cuando Prandi vio las historias que Lynch publicó desde el estudio. Entonces le escribió a Ortega que no quería verlo más, lo bloqueó y le habría dicho que no volviera a la casa que compartían. Desde ese momento, la pareja habría dejado de hablarse. Ninguno de los dos difundió un comunicado conjunto con los motivos.

Tras quedar involucrada en las versiones, Lynch le pidió a Ortega que aclarara públicamente que no había pasado nada entre ellos: “Me están levantando de todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana”.

Él le respondió: “Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado”. Además, le propuso hablar por teléfono para acordar cómo responder a las consultas.

Según los mensajes, luego de la grabación siguieron conversando sobre pistas, audios y otros posibles trabajos musicales. En las capturas no hay referencias explícitas a una relación sentimental entre Ortega y Lynch.