La Mona, El Mono y el baile más grande del universo, en Mendoza

El cuartetero cordobés llevará a la vecina provincia un espectáculo que tendrá como previa la música de Kapanga. Será el 19 de diciembre.

La admiración por La Mona Jiménez de El Mono Fabio es de larga data.

Cuyo se prepara para una verdadera fiesta popular con la llegada de La Mona Jiménez y Kapanga, en una jornada histórica para la música popular. El legendario cantante cordobés presentará su monumental espectáculo “El Baile + Grande del Universo”, una propuesta inmersiva que promete convocar a miles de fanáticos en el Predio Ferial Las Heras.

El esperado encuentro musical tendrá lugar el próximo sábado 19 de diciembre de 2026, con la apertura de puertas programada para las 21 horas. La cita contará además con la potencia festiva del grupo quilmeño Kapanga, encargado de encender la previas tras celebrar recientemente tres décadas de trayectoria con su disco recopilatorio 30 Años de Perlas, material en el que invitaron a la mismísima figura del cuarteto a reinterpretar el clásico tema "Me Mata".

Info sobre el espectáculo Las entradas para la velada salieron a la venta a través de la plataforma universotickets.com, y agotaron rápidamente su primera tanda.

Los precios de las entradas van desde generales a $40.000 y ubicaciones VIP a $80.000, hasta el exclusivo sector Espacio Adrenalina, en $220.000. Este último pase ofrecerá una perspectiva preferencial hacia la tarima, zona lounge independiente y servicio de barra de bebidas privada.