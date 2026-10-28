Cuando la ficción se disfraza de realidad y conquista el teatro: "El origen de todos los males" y una nueva función que cautiva

¿Qué sucede cuando una historia parece demasiado extraña para ser verdad, pero encuentra en la realidad un terreno fértil para sembrar dudas? Esa es una de las premisa que atraviesa “El origen de todos los males” , la obra teatral que se presentará este sábado 31 de octubre, a las 21:30, en la Sala Cooperativa Teatro de Arte.

Con una propuesta 100% sanjuanina juega con los límites entre lo real y lo imaginario, convirtiéndose en una puesta que invita al público a ingresar en un universo inquietante, donde las luces misteriosas en un cerro, los ruidos desconocidos y la llegada de personajes extraños alteran la aparente tranquilidad de un pueblo precordillerano.

La historia se construye a partir del cruce entre un documental y un programa de radio. Por medio de esos formatos, la ficción adopta los códigos de los relatos periodísticos y de los registros audiovisuales para presentar un episodio tan insólito como familiar. Lo que parece imposible comienza a adquirir una dimensión reconocible y abre interrogantes sobre la manera en que se construyen las historias que contamos acerca de nuestro entorno. “Bienvenidos a un episodio más de ‘El origen de todos los males’”, propone la sinopsis de la obra, que invita a suspender la incredulidad y dejarse llevar por una experiencia escénica en la que la realidad puede ser tan frágil como el relato que la construye.

La obra se inscribe en el género del falso documental teatralizado, un recurso que toma elementos del documental y del teatro para presentar una ficción con apariencia de realidad. En lugar de mostrar abiertamente sus mecanismos, la puesta juega con las convenciones de los formatos que el público suele asociar con hechos verdaderos. El resultado es una propuesta que combina misterio, extrañamiento y reflexión, y que utiliza el lenguaje escénico para poner en tensión aquello que se cree, se observa y se interpreta.

La actuación, la dirección y la autoría están a cargo de Gema Arias y Federico Lucero. El diseño y la realización de un muñeco a escala humana corresponden a Diego Zalazar, de Niño Salvaje Producciones, mientras que Paula Garcés y Cecilia Breuss trabajaron en el diseño y la realización de muñecos a escala reducida.

El equipo se completa con María Carrizo en los arreglos y el mantenimiento de objetos, además de la operación de sonido; Pablo Oieni en el diseño y la realización de dioramas; y Emiliano Voiro en el diseño y la operación de luces.

El dato de "El origen de todos los males"

La función será el sábado 31 de octubre, a las 21:30, en la Sala Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en O’Higgins 501 Este.

Las entradas anticipadas tienen un valor general de $15.000 y hay una promoción de dos entradas por $25.000. La información para adquirirlas se encuentra disponible a través del enlace en la biografía de las redes sociales de la propuesta.

La obra tiene una duración de 60 minutos y está recomendada para mayores de 13 años. La producción está a cargo de Tercercría Escénicas y el espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro (INT).

Entre misterios, relatos y dispositivos escénicos que imitan los códigos de la realidad, “El origen de todos los males” invita a mirar con otros ojos aquello que parece imposible y a preguntarse cuánto de lo que creemos verdadero depende, en definitiva, de quién lo cuenta.