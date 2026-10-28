    • 28 de octubre de 2026 - 06:43

    Cuando la ficción se disfraza de realidad y conquista el teatro: "El origen de todos los males" y una nueva función que cautiva

    La obra propone un falso documental teatralizado en el que lo inexplicable irrumpe en un pueblo precordillerano. La función será este sábado 31 de octubre, en la Sala Cooperativa Teatro de Arte.

    image (93)
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¿Qué sucede cuando una historia parece demasiado extraña para ser verdad, pero encuentra en la realidad un terreno fértil para sembrar dudas? Esa es una de las premisa que atraviesa “El origen de todos los males”, la obra teatral que se presentará este sábado 31 de octubre, a las 21:30, en la Sala Cooperativa Teatro de Arte.

    Leé además

    La agenda cultural del San Juan incluye la presentación de la dupla Matera-Gauna, en el Festival de tango (Foto Gentileza Monteleone Tango)

    Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias
    La agenda cultural de San Juan incluye una nueva función de La Traviata, la producción del Teatro Colón con la que el Teatro del Bicentenario celebra sus 10 años. 

    Agenda cultural de San Juan: ópera, recitales, teatro y más propuestas para este sábado

    Con una propuesta 100% sanjuanina juega con los límites entre lo real y lo imaginario, convirtiéndose en una puesta que invita al público a ingresar en un universo inquietante, donde las luces misteriosas en un cerro, los ruidos desconocidos y la llegada de personajes extraños alteran la aparente tranquilidad de un pueblo precordillerano.

    La historia se construye a partir del cruce entre un documental y un programa de radio. Por medio de esos formatos, la ficción adopta los códigos de los relatos periodísticos y de los registros audiovisuales para presentar un episodio tan insólito como familiar. Lo que parece imposible comienza a adquirir una dimensión reconocible y abre interrogantes sobre la manera en que se construyen las historias que contamos acerca de nuestro entorno. “Bienvenidos a un episodio más de ‘El origen de todos los males’”, propone la sinopsis de la obra, que invita a suspender la incredulidad y dejarse llevar por una experiencia escénica en la que la realidad puede ser tan frágil como el relato que la construye.

    Un falso documental sobre el escenario, el desafío de "El origen de todos los males"

    La obra se inscribe en el género del falso documental teatralizado, un recurso que toma elementos del documental y del teatro para presentar una ficción con apariencia de realidad. En lugar de mostrar abiertamente sus mecanismos, la puesta juega con las convenciones de los formatos que el público suele asociar con hechos verdaderos. El resultado es una propuesta que combina misterio, extrañamiento y reflexión, y que utiliza el lenguaje escénico para poner en tensión aquello que se cree, se observa y se interpreta.

    La actuación, la dirección y la autoría están a cargo de Gema Arias y Federico Lucero. El diseño y la realización de un muñeco a escala humana corresponden a Diego Zalazar, de Niño Salvaje Producciones, mientras que Paula Garcés y Cecilia Breuss trabajaron en el diseño y la realización de muñecos a escala reducida.

    El equipo se completa con María Carrizo en los arreglos y el mantenimiento de objetos, además de la operación de sonido; Pablo Oieni en el diseño y la realización de dioramas; y Emiliano Voiro en el diseño y la operación de luces.

    El dato de "El origen de todos los males"

    La función será el sábado 31 de octubre, a las 21:30, en la Sala Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en O’Higgins 501 Este.

    Las entradas anticipadas tienen un valor general de $15.000 y hay una promoción de dos entradas por $25.000. La información para adquirirlas se encuentra disponible a través del enlace en la biografía de las redes sociales de la propuesta.

    La obra tiene una duración de 60 minutos y está recomendada para mayores de 13 años. La producción está a cargo de Tercercría Escénicas y el espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro (INT).

    Entre misterios, relatos y dispositivos escénicos que imitan los códigos de la realidad, “El origen de todos los males” invita a mirar con otros ojos aquello que parece imposible y a preguntarse cuánto de lo que creemos verdadero depende, en definitiva, de quién lo cuenta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La agenda cultural de San Juan incluye la comedia sanjuanina OVNI, objetos voladores en Niquivil. De Daniel Zalazar, con Pilar Murcia, Mónica Calvo y Agustín Hierrezuelo.

    Agenda cultural de San Juan: variadas propuestas de arte y entretenimiento para vivir el viernes

    Diego Peretti está en San Juan, con la obra teatral El jefe del jefe, en el Teatro Sarmiento.

    Diego Peretti: "A partir de la pandemia se dio vuelta el paradigma audiovisual"

    La agenda cultural de San Juan de este domingo incluye la exitosa pieza teatral Empieza con D. 

    Agenda cultural de San Juan: propuestas para festejar el Día de la Madre

    La admiración por La Mona Jiménez de El Mono Fabio es de larga data. 

    La Mona, El Mono y el baile más grande del universo, en Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo