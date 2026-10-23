Agenda cultural de San Juan: variadas propuestas de arte y entretenimiento para vivir el viernes

La agenda cultural de San Juan para este viernes 23 de octubre ofrece una amplia variedad de propuestas para disfrutar en la provincia. La oferta incluye opciones que van desde la música en vivo con rock, folclore y orquesta sinfónica, hasta espectáculos de teatro, comedia e improvisación.

Agenda cultural de San Juan: un sábado con propuestas locales y visitas nacionales

Agenda cultural de San Juan: propuestas para festejar el Día de la Madre

Además, el público podrá sumarse a encuentros creativos, festivales de tango, muestras de danza contemporánea, proyecciones e interesantes exposiciones artísticas. Un día ideal para recorrer la variada cartelera local y conectar con el arte.

Paisajes sonoros . Orquesta de guitarras universitarias. A las 10:00, 11:00, 14:00 y 15:00 h en Centro Cultural de Media Agua. Gratis

Los Reincidentes y Vía 66 rock. Desde las 20:00 h en Don Pepe Parrilla y Restó (Av. Roque Sáenz Peña antes de lateral interno de Av. Circunvalación, Santa Lucía) Reservas al 2644100893 Entrada gratis

Orquesta Sinfónica de la UNSJ. A las 21:00 h en Iglesia Catedral, a beneficio de FUNDAME. Obras de Rossini, Brahms, Dvorak, Bizet. Dirección: Alfons Reverté Casas. Entrada libre y gratuita, con donación voluntaria vía QR.

La Sinfónica de la UNSJ se presentará en la Catedral, bajo la batuta del español Alfons Reverté Casas

Lunivera. A las 21:00 h en Fortunato (Av. Libertador San Martín 3119 oeste, Rivadavia)

The Best. Tributo a Tina Turner. A las 21:00 h en Teatro Kümmel (Rawson)

El cumpleañito de Charly. Escucha a oscuras y en vinilo. Doce canciones. A las 21:30 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 este)

Barba Gris. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club)

The Vintage Rock. A las 22:00 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

Pulso nativo. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Martina y Lucio Flores. Noche de pub. A las 22:00 h en El timbó (Ruta 20 km 7,5, frente al Camping Don Bosco, Santa Lucía)

Emiliano Quintero. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144.

Zapada renguera. A las 22:00 h en Complejo Eliazar (calle Paula Albarracín de Sarmiento pasando República del Líbano, Rawson)

Accidente feliz. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

4 Funktaasticxs y Lxs Maquinistas. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)

Leo Jorquera y Franco Giuliani. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

Cometa Halley. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis.

Los Lucero de Jáchal. A las 23:00 h en Parrilla Manolo (Calle 5 y Frías, Pocito)

Los Lucero de Jáchal

DesOrden. A las 23:00 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

Suly y los turros. A las 00:00 h en Bunker (9 de julio)

DANZA

Un mismo latido. Con Instituto Granada y Centro Valenciano. Contemporáneo, folclore y español. A las 21:00 h en Teatro Sarmiento. Entrada $25.000 en eventurex.com.ar

FIESTAS Y FESTIVALES

Festival de Tango. Clases, orquesta en vivo, exhibiciones, milonga. Del 23 al 25 de octubre, desde las 17:00 h en Centro Cultural Conte Grand. Informes al 2645178800

ENCUENTROS

Umdenken. Arte y Cultura alemanes. De 15:00 a 20:15 h en Instituto Alemán (Santa Fe antes de Gral. Acha). Música, disertaciones, proyecciones. Gratis.

Corazón. Networking & Usina creativa. Usina creativa de Movimiento Tren para conectar artistas y productores. Showcases en vivo y shows musicales. A las 18:00 h en Centro Cultural Conte Grand. Gratis.

TEATRO

Buen día espanto. Unipersonal de Noelia Custodio. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero) Entradas en Passsline

Noelia Custodio

Ovni. Objetos voladores en Niquivil. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte. Entrada $15.000 y 2 por $25.000

Impro de a 2. Vico Martín y Leo Beatrice. A las 22:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

Tiritos de comedia. Con Nico Romero y Agustín Molina. A las 22:00 h en 25 DE MAYO Y Las Heras. Entrada $5.000

VISITAS Y EXPOSICIONES

Paseo por la historia del Chalet. Secretos del Chalet Cantoni Casa Cultural. Todos los viernes, hasta diciembre, de 9:00 a 13:00 h. Además, exposición La letra con sangre entra, de Alberto Sánchez Maratta y Belén Ramírez, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h, hasta el día jueves 29 de octubre. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia) Gratis

Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Museo Histórico Agustín Gnecco

Teatro del Bicentenario. Exposición Buscar la Forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.