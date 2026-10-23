Impro de a 2 en Sala TeS: una hora de ingenio que no volverá a repetirse

Una vuelta de tuerca a la improvisación teatral debutará el viernes 23 en Sala TeS con "Impro de a 2" , un formato que propone una hora de historias construidas en vivo , a cargo de dos artistas. La propuesta pergeñada por Vico Martín , donde el público también es una pieza central , tendrá como primer invitado a Leo Beatrice .

“ Es un formato que me permite jugar siempre con improvisadores invitados . En este caso estoy acompañada por Leo, con quien hago impro hace muchos años en San Juan”, contó Vico a DIARIO DE CUYO.

La dinámica del espectáculo partirá de propuestas surgidas de los propios espectadores. Los actores solicitarán a dos personas del público un nombre, una profesión y una respuesta a una pregunta que servirá como disparador : qué les habría gustado ser o hacer si no se dedicaran a lo que hacen actualmente.

A partir de esas respuestas se construirán, en el momento, dos relatos independientes que se desarrollarán en paralelo hasta encontrarse en una única historia . “Se crean dos historias que van a ir en paralelo y después se juntan y se transforma en una sola”, contó la actriz e improvisadora la mecánica de la propuesta, que también contará con la participación del músico Iván Díaz, quien improvisará la banda sonora en vivo.

Para Martín, el trabajo del improvisador no consiste en ensayar historias sino en desarrollar herramientas que le permitan reaccionar a lo que sucede en escena.

“La impro no se ensaya, la impro se entrena. Nosotros entrenamos esta capacidad, primero de escucha, de poder escuchar cómo el público te cuenta algo, eso es la inspiración”, afirmó. “Gran parte del trabajo se apoya en esa escucha y también en la capacidad de crear a partir de lo que propone tu compañero”, agregó.

“Es todo muy vertiginoso, sí, pero es parte de lo que hacemos los que nos dedicamos a la impro. Es crear en el momento con lo que aparece y potenciarlo. Es muchísima escucha y reacción. Requiere verdaderamente de mucha presencia, de mucha atención y de estar muy conectado con el otro”, acotó. “Yo siempre digo que los improvisadores somos grandes temerarios, o sea, nos metemos en problemas todo el tiempo”, sonrió.

Los improvisadores somos grandes temerarios, o sea, nos metemos en problemas todo el tiempo Los improvisadores somos grandes temerarios, o sea, nos metemos en problemas todo el tiempo

Sin embargo, reconoció que esa vorágine y esa incertidumbre permanente de lo que irá sucediendo es, al mismo tiempo, uno de los mayores atractivos del género.

“El lugar donde más libre me siento al momento de crear es haciendo impro”, declaró Vico, quien reconoció que a veces puede aparecer alguna laguna mental “Pero si eso ocurre, tengo a mi compañero, tengo una acción, tengo un vestuario, tengo un elemento que me va a disparar la creatividad”, relató.

Improvisación y stand up

Para Martín, mucha gente todavía no tiene claro qué diferencias hay entre la improvisación y otros géneros, como el stand up.

“La verdad que no son lo mismo, porque el stand-up de hecho es lo contrario. Es un monólogo con un guion que se prepara, que tiene una actitud escénica, que muchas veces puede tener una dirección”, explicó. “El improvisador, lo que hace, es entrenar a través de muchos ejercicios que trabajan la escucha, el aquí y ahora, el manejo del error, el conectar con las ideas de tu compañero y aceptar que es un trabajo en equipo”, se explayó.

“Y aunque generalmente lo es, no siempre la improvisación es humor, es bueno saber que también pueden surgir escenas más dramáticas, más sentimentales, con otra carga emocional”, aclaró la artista, quien aseguró que, “cuando el público entiende el juego y se siente parte de esa creación, se mete en problemas con nosotros. Quizás no sabe bien qué irá a ver, pero está dispuesto a jugar y a divertirse”.

Cuando el público entiende el juego y se siente parte de esa creación, se mete en problemas con nosotros Cuando el público entiende el juego y se siente parte de esa creación, se mete en problemas con nosotros

Con estas premisas, Impro de a 2 buscará ofrecer una experiencia irrepetible. Cada función dependerá de las ideas, recuerdos y ocurrencias que surjan de la platea... y de los improvisadores; convirtiendo la historia en cuestión en una que nadie conoce de antemano, ni siquiera sus propios protagonistas.

La cita en Sala TeS

Imrpo de a 2