Daniel Osvaldo recibió el alta tras casi un mes internado y lo anunció con una canción de los Rolling Stones

El exfutbolista volvió a su casa después de atravesar un delicado problema respiratorio. Confirmó la noticia con una historia en Instagram, una foto sonriente y “Going Home”, de The Rolling Stones.

Daniel Osvaldo volvió a casa tras casi un mes internado y eligió una canción de los Rolling Stones para anunciar el alta.

Daniel Osvaldo recibió este jueves el alta médica después de permanecer internado desde el 24 de septiembre por un derrame pleural que comprometió su pulmón derecho. El exdelantero de Boca regresó a su casa tras casi un mes de tratamiento y fue él mismo quien confirmó la buena noticia a través de sus redes sociales.

Osvaldo publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se mostró sonriente, haciendo la “V” con los dedos y recostado en un sillón, con un cuadro de Diego Maradona de fondo. Para acompañar la imagen eligió una canción que funcionó como mensaje de regreso: “Going Home”, de The Rolling Stones. Sobre la fotografía también escribió “I’m goin’ home” (“Me voy a casa”). La canción pertenece al álbum Aftermath, publicado por la banda británica en 1966.

Osvaldo se mostró sonriente y haciendo la “V” desde su casa después de permanecer internado desde el 24 de septiembre. Casi un mes internado por un derrame pleural El exfutbolista, de 40 años, había sido hospitalizado durante la noche del 24 de septiembre, después de varios días de dolores que inicialmente confundió con molestias musculares. Los estudios determinaron que tenía un derrame pleural, es decir, una acumulación anormal de líquido entre el pulmón y la pared del tórax que le provocó serias dificultades respiratorias.

La gravedad del cuadro obligó a su ingreso a terapia intensiva y posteriormente continuó su recuperación bajo seguimiento médico. Su familia había salido públicamente a aclarar su situación ante diferentes versiones que circularon durante aquellos días y aseguró que se encontraba lúcido y recibiendo la atención necesaria.

Una infección dental estuvo detrás del problema Semanas después de su internación, el propio Osvaldo reveló que el cuadro se había originado a partir de una caries que no fue tratada a tiempo. La infección avanzó hasta comprometer su pulmón derecho y llegó a poner en riesgo su vida.