    • 22 de octubre de 2026 - 13:07

    Daniel Osvaldo recibió el alta tras casi un mes internado y lo anunció con una canción de los Rolling Stones

    El exfutbolista volvió a su casa después de atravesar un delicado problema respiratorio. Confirmó la noticia con una historia en Instagram, una foto sonriente y “Going Home”, de The Rolling Stones.

    Daniel Osvaldo volvió a casa tras casi un mes internado y eligió una canción de los Rolling Stones para anunciar el alta.

    Daniel Osvaldo volvió a casa tras casi un mes internado y eligió una canción de los Rolling Stones para anunciar el alta.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Daniel Osvaldo recibió este jueves el alta médica después de permanecer internado desde el 24 de septiembre por un derrame pleural que comprometió su pulmón derecho. El exdelantero de Boca regresó a su casa tras casi un mes de tratamiento y fue él mismo quien confirmó la buena noticia a través de sus redes sociales.

    Leé además

    Soledad Pastorutti y el duro momento familiar que atraviesa: No me conoce

    Soledad Pastorutti y el duro momento familiar que atraviesa: "No me conoce"
    Diego Peretti está en San Juan, con la obra teatral El jefe del jefe, en el Teatro Sarmiento.

    Diego Peretti: "A partir de la pandemia se dio vuelta el paradigma audiovisual"

    Por Estela Ruiz M.

    Osvaldo publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se mostró sonriente, haciendo la “V” con los dedos y recostado en un sillón, con un cuadro de Diego Maradona de fondo. Para acompañar la imagen eligió una canción que funcionó como mensaje de regreso: “Going Home”, de The Rolling Stones. Sobre la fotografía también escribió “I’m goin’ home” (“Me voy a casa”). La canción pertenece al álbum Aftermath, publicado por la banda británica en 1966.

    Osvaldo se mostr&oacute; sonriente y haciendo la &ldquo;V&rdquo; desde su casa despu&eacute;s de permanecer internado desde el 24 de septiembre.

    Osvaldo se mostró sonriente y haciendo la “V” desde su casa después de permanecer internado desde el 24 de septiembre.

    Casi un mes internado por un derrame pleural

    El exfutbolista, de 40 años, había sido hospitalizado durante la noche del 24 de septiembre, después de varios días de dolores que inicialmente confundió con molestias musculares. Los estudios determinaron que tenía un derrame pleural, es decir, una acumulación anormal de líquido entre el pulmón y la pared del tórax que le provocó serias dificultades respiratorias.

    La gravedad del cuadro obligó a su ingreso a terapia intensiva y posteriormente continuó su recuperación bajo seguimiento médico. Su familia había salido públicamente a aclarar su situación ante diferentes versiones que circularon durante aquellos días y aseguró que se encontraba lúcido y recibiendo la atención necesaria.

    Una infección dental estuvo detrás del problema

    Semanas después de su internación, el propio Osvaldo reveló que el cuadro se había originado a partir de una caries que no fue tratada a tiempo. La infección avanzó hasta comprometer su pulmón derecho y llegó a poner en riesgo su vida.

    Una vez identificado el origen, los médicos le extrajeron la pieza dental afectada y, según explicó el propio exjugador, a partir de ese procedimiento comenzó a registrar una evolución favorable. Durante su recuperación también destacó que los profesionales le señalaron que la condición física adquirida durante sus años como deportista ayudó a su organismo a afrontar el cuadro.

    Antes de recibir el alta, Osvaldo ya había comenzado a mostrarse nuevamente activo en las redes sociales. Incluso siguió desde el hospital la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana. Ahora, tras casi un mes de internación, continuará su recuperación desde su casa.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los siete integrantes de BTS se presentaron juntos por primera vez en Argentina y todavía tienen otras dos fechas agotadas en La Plata.

    BTS hizo historia en Argentina: camisetas de la Selección y una frase que desató la locura en La Plata

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Maria ODonnell.

    María O'Donnell se quedó con el Martín Fierro de Radio de oro: todos los ganadores del 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los estrenos de cine en San Juan incluyen una buena cuota de terror y suspenso para esta semana. 

    Estrenos de cine en San Juan: cuáles son las películas que llegan este jueves

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En esta entrega de El señor de los Anillos, los espectadores presenciarán en la pantalla, por primera vez, un momento crucial que dio forma a la Tierra Media: la forja del Anillo Único

    Tierra Media en llamas: espiá lo nuevo de El señor de los Anillos, "Los Anillos de Poder"

    Por Redacción Diario de Cuyo