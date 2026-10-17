Agenda cultural de San Juan: un sábado con propuestas locales y visitas nacionales

La agenda cultural de San Juan despliega una atractiva oferta este sábado 17 de octubre. Destaca el Vivo Rock en La Meseta con Ratones Paranoicos y Cordera, Dillom en Hugo y el debut de La Grecia en la provincia , en Mamadera. Para los amantes del nuevo folclore, Ahyre desplegará su cancionero en el Teatro Sarmiento .

Agenda cultural de San Juan: qué hacer este domingo en la provincia

Agenda cultural de San Juan: atractivas propuestas para este viernes

De cara al día de la madre, hay ferias temáticas en el Parque de Rivadavia y la Plaza Almirante Brown, además de los festejos del Día de la Madre en Ullum. La danza no se queda atrás, con el Festival Transcordillerano - Solos de Danza ; mientras que los amantes del arte y el terror podrán darse una panzada con el Festival "Abismo" en el Museo de la Historia Urbana.

Encuentro de Orquestas Escuela. Orquesta Escuela de la Municipalidad de Chimbas y a la Orquesta Escuela Clave de Glaux de Buenos Aires. A las 10:00 h en Salón Sur del Parque de Chimbas. Gratis

Tributo a Sandro. Alexandro y Richard Ruarte. Al mediodía en Fogón Resto Bar (Las Heras y 25 de mayo)

Los triunfadores Iracundos por siempre. A las 18:30 h en Plaza departamental de Ullum. A las 22:00 h en Resto Bar El Turko (Italia 1427, Albardón)

Dillom. Gira Violenta. A las 21:00 h en Hugo (España y Laprida) Entradas $55.000 en Passline

Simpecao. Rumba flamenca. A las 21:00 h en Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)

Simpecao

Música que conversa. A las 21:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur)

Caille. Presentación de No distraigas. Intervención 20:30 h. Show 21:00 h en Museo Franklin Rawson.

Ale Music y Mariana Clemensó. A las 21:30 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

BBC Trío. A las 22:00 h en La Madeleine (Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento) Cena show.

Martín Krywo. A las 22:00 h en Vinito (25 de mayo 1331 oeste)

El Pacha y Exe Mansilla. A las 22:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

Luciano Sagua. A las 22:00 h en Tierras negras. (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito) Der. a show $5.000

Vivo Rock. Con Ratones Paranoicos, Gustavo Cordera, Ramita Puzzo. También Exiliio Doméstico, Mama Perfecta y Vía 66 Rock. A las 19:00 h en La Meseta (Abraham Tapia antes de calle 5 Rawson) Entradas en Entradaweb y Cultura Under. General $65.000, VIP $100.000 (consultar promos)

Ahyre. A las 22:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $30.000 en tuentrada.com

Contra Reloj. A las 22:00 h en Fortunato (Av. Libertador San Martín 3119 oeste, Rivadavia)

Raúl Riveros. Folclore. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Balboa. Rock ’80 ’90, a las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Diego Villegas. Folclore. A las 22:00 h en La 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón) Reservas 2645442030

Piano Bar. A las 22:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

Arrieros huaqueños. A las 22:00 h en La Nacional (Nacional entre El Bosque y Velázquez, Angaco) Reservas 2646191615

Franco Giuliani. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts de Ignacio de la Roza) Reservas 2644774440

Gira x 2. Fabián Resakka y Marcelo Casiva. Invitados. A las 22:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital). Entrada gratis.

Classic Club. A las 22:30 h en BrewHouse (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)

Ta’Copao. A las 22:30 h en Al 700 Bar (Sargento Cabral 701 oeste)

VibraNova. A las 22:30 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

La Grecia. A las 23:00 h en Mamadera (Lateral de Av. Circunvalación 1959 norte). Entrada General: $25.000 en Entradaweb

La Grecia

Bruno Torino. A las 23:00 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

Javier Salinas. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

Los Pimpinela Sanjuaninos. A las 23:00 h en Quincho El gringo (Media Agua). Reservas 2644550295

FIESTAS Y FESTIVALES

Maniac Fest – Kpoper Fest. Edición Halloween. De 14:00 a 21:00 h en Salón el Angelito (Marchesi y Santa María de Oro, Rivadavia) Entrada en puerta $3.000

Abismo. Festival de Terror. En el Museo de la Historia Urbana. Literatura, ilustración, proyecciones, workshop, feria. Invitada: Dolores Alcatena. De 16:00 a 20:30 h en el Museo de la Historia Urbana. Entrada $3.000. A las 14:00 h, workshop Narrativa gráfica del terror con Dolores Alcatena en el Museo Franklin Rawson (actividad arancelada $25.000)

DANZA

Transcordillerano- Festival de solos – Danza. Días: 17 y 18 de octubre, en la Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este). Entradas: 1día: $15.000 - 2 días: $25.000

FERIAS

Feria de artesanos y emprendedores. De 11:30 a 20:30 h en Parque de Rivadavia. Gratis.

Feria de emprendedores. De 16:00 a 20:00 h en Plaza Almirante Brwon (Gral. Acha 1424 sur)

Plaza y Arte. Desde las 17:00 en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Feria de emprendedores y artesanos. Desde las 17:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

Feria La Lolita. De 17:00 a 22:00 h e La Catalina (chalet Gral. Acha 1508 sur) Entrada Gratis

Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 17:00 h en Plaza Villa de Obrera (Chimbas)

Feria Día de la madre. Emprendedores. Desde las 17:00 h, en Plaza Departamental - Santa Rosa de Lima; y Plaza Narciso Laprida - Las Casuarinas (25 de Mayo). Gratis

ENCUENTROS

Festejos Día de la madre. Emprendedores, juegos, etc. Desde las 17:00 h, con shows de Triunfadores Iracundos por Siempre, Sabor a Cumbia, Lucho Robledo, Romeo Alfaro. Plaza Eva Duarte (Ullum). Gratis.

Selectivo para Pre Cosquín. Desde las 18:00 h en Complejo Ceferino Namuncurá (San Martín)

TEATRO

Las hijas de Hollywood. A las 21:30 h en El Invernadero Teatro (Av. Rawson 1381 sur, Capital)

El Murmullo. De Juan Carlos Carta, con Florencia de la Fuente y Julia de la Torre. Festival Expresión Contemporánea. A las 22:00 h en Sala de Expresión Contemporánea (Mendoza entre Ezpeleta y Quiroz, Rawson. Entrada en puerta $15.000

El murmullo

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Martes a viernes de 10:00 a 13:00 h. Sábados de 12:00 a 18:00 h con cita previa a través de [email protected]. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital, Tel. 2644639775

La letra con sangre entra. Obras de Alberto Sánchez Maratta y Belén Ramírez Guiñazú. En Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 Oeste, Rivadavia). Visitas de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, hasta el 29 de octubre.

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Experiencia La Traviata. Visita inmersiva especial al ensayo de la ópera. Sábado 17 de octubre, 18:00 . Sábado 17 de octubre: 18:00 h. Teatro del Bicentenario, gratis, cupos son limitados. Reserva al teléfono 2646018626. Además, exposición Buscar la Forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.