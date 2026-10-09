Agenda cultural de San Juan: un viernes a pura música, teatro y exposiciones

La renovada agenda cultural de San Juan ofrece este viernes 9 de octubre, una propuesta cargada de opciones para quienes deseen disfrutar a pleno de las diversas expresiones artísticas, locales y nacionales, que se han organizado para este fin de semana.

Agenda cultural de San Juan: el primer sábado de octubre viene bien arriba

Agenda cultural de San Juan: actividades y espectáculos para este domingo

Durante la tarde y noche, los escenarios vibrarán con espectáculos musicales de rock solidario, tributos imperdibles a reconocidas bandas y peñas folclóricas . Se suman a la marquesina atractivas obras teatrales, como Hijas y el debut del Festival de estrenos, con Ovni . Asimismo, el público podrá recorrer interesantes exposiciones de artes visuales -entre ellas, la antología de Mirta Romero- y muestras históricas -como la que cuenta cómo llegó Sarmiento a ser presidente - que se suman a las y ferias temáticas preparadas especialmente para celebrar el arte

Rock solidario. Desde las 18:00 h, con Huaykil, El aguante, Viejo transistor, Vicios nocturnos, Pateando tachos, Sol Laspiur, Meef, Handal. En Complejo La superiora (Rawson) Entrada: un alimento no perecedero.

Akela Vrakio. Acústico. A las 19:00 h en Biblioteca Popular Guillermo Rawson (Hipólito Yirgoyen 2537 este) Informes al 2645768130. Gratis

Ladies & Groove. Blues, soul, funk y rock, con Guadalupe de la Fuente, Carla Tello y Belén Espinosa . A las 20.00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada: libre y gratuita

La gran peña solidaria. Luchi Arustizia, Bajosol. A las 20:30 h en Club Alto de Sierra (Saavedra y Sáenz Peña, Lotes Albarración). Entrada: alimentos no perecederos, bazar, elementos para el hogar, agua mineral.

Paradise City. Tributo a Guns N’ Roses. A las 21:00 h en Teatro Oscar Kümmel (Rawson). Entrada general: $23.000. En venta en entradaweb.com.ar

Paradise City

Aimé. Soy Canciones. A las 21:30 h, en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $15.000 en tuentrada.com

Diego Villegas. Santi Dávila y Nico Moreno. La costa. A las 21:30 h en Mi bodegón (Acceso este 1290 sur, Santa Lucía) Reservas 2645744592

Yésica. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Ana y Mario. Tributo a Pimpinela. A las 22:00 h en Fogón Resto Bar (Las Heras y 25 de mayo) Reservas al 2645266662

Suena bien. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Contra reloj. A las 22:00 h en Fortunato (Av. Libertador San Martín 3119 oeste, Rivadavia)

Sin documentos. Noches de pub. A las 22:00 h en El timbó (Ruta 20 km 7,5, frente al Camping Don Bosco, Santa Lucía)

Franca. Nuevo indie cuyano. A las 22:00 en Malandrino (Urquiza 991 sur, Capital) Entrada $5000

Ale Ontiveros. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Vibra Nova. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

TÏmo. A las 22:30 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

Portación de rostro. A las 22:30 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

Suransi y Nueva Delta. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Los Sudakas, El Legado, Animal Nativo, Parabellium. A las 23:00 h en Complejo Eliazar (Paula Albarracín de Sarmiento pasando de República del Líbano, Rawson) Gratis

Osvaldo Azcurra. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis.

TEATRO

Ovni – Objetos voladores en Niquivil. Comedia de Daniel Zalazar, con Mónica Calvo, Pilar Murcia y Agustín Hierrezuelo. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este, Trinidad) Entrada general $15.000. Reservas al 2644430413

Ovni

Las hijas. Con Florencia Peña, Pilar Gamboa, Soledad Villamil. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas: desde $60.000 a 65:000, en entradaweb

Mentiras sobre el amor. Con Nico Serna, unipersonal. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero). Entradas $35.000 en Passline

El viejo de la bolsa. Con Verónica Gómez. Teatro y conversatorio sobre abuso sexual y violencia en niños y adolescentes. A las 21:00 h en Sala TES (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entrada $15.000. Para mayores de 18 años.

Hijos de la Mezcla. Stand up. A las 22:00 en Tuki (Las Heras y 25 de mayo). Entrada $5.000

FERIAS

Expo Mamá. De 18:00 a 22:00 h en Parque Belgrano (25 de mayo entre España y Las Heras).

VISITAS Y EXPOSICIONES

La letra con sangre entra. Obras de Alberto Sánchez Maratta y Belén Ramírez Guiñazú. Inaugura hoy a las 20:00 h, en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 Oeste, Rivadavia). Visitas de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, hasta el 29 de octubre.

Museo escolar. Reapertura en el Día del Patrimonio. Hoy a las 8:30 h en la Escuela Normal Superior Sarmiento (Av. Alem y Av. Libertador). Gratis

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio. Inauguración hoy a las 17:00 h, entrada libre. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

"El arte de la campaña" ofrece al visitante la experiencia "Cante su voto"

De nuestra cultural cuyana. Artes visuales. Intervención del Ballet San Juan nuestro tiempo. A las 19:30 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Teatro del Bicentenario. Exposición de esculturas "Buscar la forma", de Mirta Romero. Curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Buscar la forma - Mirta Romero

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.