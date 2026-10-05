El teatro sanjuanino tendrá un fin de semana de estrenos

La escena teatral de San Juan vivirá un fin de semana especial desde el 9 de octubre . La Cooperativa Teatro de Arte albergará el "Festival de Estrenos" , un encuentro que reunirá tres producciones locales inéditas, con géneros diversos que van desde la comedia hasta el clown poético y el drama contemporáneo.

La propuesta contará con la presentación consecutiva de las obras OVNI, Vaivén (todo y nada) y La luna se ha roto , interpretadas por tres grupos independientes que buscan renovar las tablas locales.

En este marco, Pilar Murcia -actriz de trayectoria en la provincia, integrante de la Cooperativa Teatro de Arte, organizadora del encuentro- destacó el presente de la actividad en la provincia.

" Veo que el teatro sanjuanino está creciendo bastante. En esta sala, por ejemplo, tenemos muchas funciones y hay diversidad. No lo veo tan experimental como en otros años, quizás hay más una vuelta al teatro de autor , podríamos decir”, afirmó.

Asimismo, la teatrista remarcó el entusiasmo del público: " La gente está respondiendo. Tenemos siempre sorpresas en donde aparece público que no es el circular de teatro, sino público nuevo , así que estamos muy conformes", marcó entusiasmada.

La cartelera del Festival de Estrenos

OVNI (Objetos Voladores Niquivil)

Viernes 9 de octubre

Texto y dirección: Daniel Zalazar. Con Pilar Murcia, Mónica Calvo y Agustín Hierrezuelo.

Música y diseño gráfico: Agustín Hierrezuelo. Asistencia Coreográfica: Guadalupe Calvo. Asistencia Artística: María Jesús Raverta Murcia. Vestuario: Daniela Ortega. Diseño lumínico: Fernando “Jáchal” Torres. Producción: Cooperativa Teatro de Arte.

“Esa obra nació como una escena pequeña de una muestra de taller, con dos mujeres que estaban ante la presencia de ovnis, tomando mate y contando sobre su vida. A pedido de Pilar Murcia, se convirtió en una obra de teatro”, comentó el guionista y director a DIARIO DE CUYO, que en este tren sumó a otro personaje.

Nena y Porota (dos profesoras jubiladas) están ante un evento extraordinario, junto con Chichito (ex alumno de Porota, encargado del campo en Niquivil). Sin embargo, salvo por el deseo de Nena, que, fascinada con las naves, les pide que la lleven a dar una vuelta por el espacio, nada parece afectar sus planes mundanos, como el pedido de subsidio para una murga o la necesidad de hacer la cloaca en la casa”.

“Para plantear esta comedia tomé de referencia el clásico Esperando a Godot, de Samuel Beckett, un ícono del teatro del absurdo”, comentó Zalazar. “De hecho Porota, es profesora de teatro, se pasa toda la obra leyendo ese libro; y en algún momento da una especie de clase sobre Beckett”, adelantó. “Tanto Porota como Nena son personajes que tienen ocurrencias muy disparatadas, muy absurdas y muy graciosa”, agregó.

Vaivén (todo y nada)

Sábado 10 de octubre

Dirección: Paula Martín. Con Ceci Nievas.

Asistencia de dirección: Flor Arce. Diseño lumínico: Lulo Milán. Vestuario: Resguardo Laboratorio. Diseño flyer: Paula Martín.

Esta propuesta de clown explora los bordes poéticos, el apuro, la espera y las sorpresas de la vida a través de las reflexiones de Sandra, una payasa entrañable.

“Es un unipersonal, una obra payasa. Con Ceci nos conocimos en 2012 y empezamos a hacer teatro juntas, así que tenemos un largo historial de trabajo juntas, hemos hecho muchas obras. El año pasado empezamos con este proyecto, y lo interesante es que las dos nos hemos desafiado mucho desde un lugar nuevo: yo dirigiendo y ella actuando un unipersonal, un proceso mucho más profundo, uno a uno, muy íntimo”, contextualizó Martín a Vaivén.

“Sandra es una payasa que anda buscando respuestas en la vida, como casi todos; pero lo interesante es que tiene un juego muy honesto entre su mundo y el mundo exterior”, sumó Paula. “La verdad es que el mundo payaso es muy bonito, muy profundo y poético. El payaso del teatro es más poético que el del circo; no ahonda solo en la comicidad, sino también en las emociones… Siento que en el fondo es una obra bastante existencialista”, definió la directora.

La luna se ha roto

Domingo 11 de octubre

Texto y dirección: Daniel Zalazar. Con Maru Pérez. Producción de Navegantes Teatro.

Asistencia de dirección: Nacho Caro Vera. Diseño y operación sonoro: Alan Herrera. Diseño lumínico: Emiliano Voiro. Operación lumínica: Nacho Caro Vera. Arte y Diseño gráfico: Peper. Música: Malaventura Sol.

La obra sigue a Ana en una noche decisiva en la Ruta 40, donde el fin de su relación amorosa se entrelaza con un fenómeno cósmico donde la luna colapsa y el mundo parece romperse.

Fue el trabajo final de la Diplomatura en Dramaturgia que Zalazar hizo en la UBA, con asesoramiento de Paula Marull.

Ana es docente, viene de dar clase en Media Agua y comienza a sentir algo extraño, que cambiará su destino. La luna empieza a quebrarse, y con ella, todo lo que rodea a Ana, quien está atravesando una ruptura con su gran amor de toda la vida, Marco. “Presenciamos un drama romántico bien sanjuanino, con referencias a la provincia. Es una obra muy ‘dosmilera’, muy simbólica, muy poética, muy carnal y emocional a la vez”, describió Zalazar.

Cita con el teatro sanjuanino