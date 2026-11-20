La agenda cultural de San Juan llega cargada de propuestas este viernes 20 de noviembre, combinando música, teatro, literatura, exposiciones y visitas culturales para todos los gustos. El gran atractivo de la jornada es el inicio de los shows centrales de la Fiesta del Sol, con Tan Biónica y Turf , que marcan un punto alto en el calendario artístico provincial.

Agenda cultural de San Juan: un sábado de espectáculos para disfrutar

Agenda cultural de San Juan: un domingo con buenas opciones para cerrar la semana

Además del festival principal, el público podrá disfrutar de conciertos corales - el festejo por el medio siglo del Coro Vocacional de la UNSJ - y bandas en vivo, obras teatrales, encuentros literarios y recorridos culturales a lo largo de toda la provincia. Sin nombrar espacios concretos, la programación de este viernes invita a vivir una intensa noche de arte y espectáculos compartidos en San Juan, con opciones variadas que celebran la creatividad local y nacional en un clima festivo y diverso.

Coro Vocacional de la UNSJ. Concierto por el 50° aniversario. Dirección: Prof. Monika Skowron. A las 20:30 h en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Ignacio de la Roza y Sarmiento) Gratis

Javier Salinas . A las 21:30 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

TÏmo. A las 22:00 h en Cipriano (Lateral oeste de Circunvalación pasando Av. Libertador San Martín)

Reversionados. Tributo a Soda Stereo. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Simplemente Ale. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lateral oeste/sur de Av. de Circunvalación (entre Av. Libertador e Ignacio de la Roza)

Flores de abril. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador oeste y Circunvalación)

The vintage rock. A las 22:00 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

Balboa. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Los románticos Iracundos. A las 23.00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

Rufianes. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Viejo transistor. A las 23:00 h en Broadway Restó (Mendoza y Bv Sarmiento, Rawson)

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta Nacional del Sol. Desde las 18:00 h, Estadio San Juan del Bicentenario (Pocito) Hoy, números centrales: Tan Biónica y Turf.

Tan Biónica

TEATRO

Jessica Echegaray: "Fastidiosa". A las 22:00 h en Sala TES (Juan B. Justo 335 sur)

LITERARIAS

Slam de Poesía – Copa de Campeones. Desde las 20:00 h, en la Cooperativa Teatro de Arte San Juan (O’Higgins 501 este) Entradas $7.000

Hálito. Una morada frágil. Música y lectura de poemas. A las 21:00 h en Casa Leo (Abraham Tapia y Entre Ríos)

EXPOSICIONES Y VISITAS

Cordillera y mar. Exposición de Marcelo Ferreyra, por sus 40 años en las Artes Visuales. En Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada libre y gratuita

Una taza... una historia para contar. Exposición de la agrupación Tierra Nuestra. En Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada: libre y gratuita

Una taza, una historia para contar

Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Paseo por la historia del Chalet. De 9:00 a 13:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

San Juan se viste de arte. Exposición colectiva con más de 50 artistas sanjuaninos. Espacio Multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento) Entrada libre y gratuita

Teatro del Bicentenario. Exposicion de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Celda histórica de San Martín

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.