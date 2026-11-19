El conductor de Telefe Noticias llevó al joven de 19 años a su programa en Cadena 3 para hablar del GTA 6 y compartió el momento en sus redes

Rodolfo Barili tiene dos hijos: Dante y Benicio, al que todos llaman Beni. El mayor ya transita la adultez; Beni, que hoy tiene 19 años y estudia la Licenciatura en Diseño, dio sus primeros pasos en un mundo que, de alguna manera, siempre estuvo cerca: el de los medios. Creció mirando a su padre conducir Telefe Noticias, escuchándolo en la radio, viendo cómo funciona eso de pararse frente a un micrófono con la cámara encendida. Este jueves fue su turno, aunque nadie podría apostar si será su rumbo de ahora en adelante.

Cadena 3 fue el escenario del estreno. Barili conduce allí el ciclo “Ahora País” y este jueves llevó a Beni al estudio con una justificación tan concreta como disfrutable: hablar del GTA 6, el videojuego de Rockstar Games que salió el 19 de noviembre de 2026 tras casi una década de espera y que encendió a todo el mundo gamer. “Hoy debut de Beni en la radio. Necesitábamos quien supiera del GTA VI”, escribió el conductor en sus redes sociales junto a la foto del momento, y cerró con tres palabras sin vueltas: “Te amo hijo”. El juego, que promete más de 50 horas de campaña principal, se convirtió así en el puente entre una charla de radio y un rito de iniciación familiar.

La imagen que acompañó la publicación los muestra a los dos con auriculares, sonriendo de frente a la cámara, rodeados de colecciones de figuras y vinilos que tapizan las paredes del estudio. Beni con gorra de Carhartt, anteojos de marcos claros y una remera oscura. Rodolfo de negro, cómodo, en su territorio. Es una foto sin pose: dos personas que se quieren y que comparten algo que les gusta.

El estreno radial no es un hecho aislado. Llega en un momento bisagra para Beni, que el año pasado cerró el ciclo secundario con una ceremonia en la que su padre le acomodó la corbata antes de entrar al salón. “Felicidades Beni, feliz de ser testigo de tu vida. Te amo hijo, feliz egreso”, escribió Barili en esa ocasión. En ese mismo acto estuvieron presentes Andrea Malano, primera esposa del periodista y madre de Dante y Benicio y Lara Piro, la actual esposa del conductor: las dos, juntas, aplaudiendo al mismo chico.

Por su cumpleaños número 18, Barili también le había dedicado una carta pública donde lo llamó “un compañero de fierro” y subrayó que tener a todos reunidos para festejar era, en sí misma, una de las mejores decisiones de su hijo. No era retórica: era la descripción de algo que costó construir.