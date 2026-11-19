El hecho ocurrió el sábado entre Carlos Casares y 9 de Julio cuando intentaban pasar un camión y se topó otro vehículo de frente. Pepe Ochoa contó que ninguno sufrió heridas.

Felipe Fort protagonizó un dramático episodio el sábado último cuando viajaba en camioneta por la Ruta 5 junto a su novia y dos amigos. La información fue revelada este jueves por Pepe Ochoa en El ejército de la mañana (Bondi Live), donde reconstruyó la secuencia del accidente y aseguró que los cuatro estuvieron al borde de una tragedia.

Según relató el periodista, el hecho ocurrió en un tramo de doble mano comprendido entre las localidades bonaerenses de Carlos Casares y 9 de Julio. El grupo circulaba en una camioneta cuando, al intentar sobrepasar un camión, no advirtió que venía otro vehículo de frente y debió maniobrar de emergencia hacia la banquina para evitar el impacto.

“El fin de semana, el sábado para ser preciso, en la Ruta 5 entre Carlos Casares y 9 de Julio, Felipe Fort con sus amigos se accidentaron y no se mataron de pedo. Es una ruta doble mano y cuando intentaron pasar un camión, no vieron que venía un auto de frente y para evitar el choque, tuvieron que volantear a la banquina”, contó Ochoa al aire.

Cómo viajaban y cuál era su destino Durante su relato, el comunicador aclaró cómo se ubicaban los ocupantes dentro del vehículo al momento de la maniobra: Felipe Fort viajaba en los asientos traseros junto a su novia, mientras que dos amigos ocupaban los lugares delanteros. De acuerdo con la información difundida, el grupo se dirigía a una quinta que tienen en Casares.

“Él iba atrás con su novia, y adelante iban dos amigos. Estaban yendo a una quinta que ellos tienen en Casares. Se llevaron un susto terrible, estaban en estado de shock. Por suerte no les pasó nada, están bien los cuatro”, explicó Ochoa.