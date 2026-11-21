La agenda cultural de San Juan despliega este sábado 21 de noviembre una atractiva programación para disfrutar de principio a fin . Desde el mediodía hasta la madrugada, el público podrá recorrer propuestas musicales muy variadas, incluidas las que ofrece la segunda luna de la Fiesta del Sol, con Diego Torres y Andrés Calamaro a la cabeza .

Agenda cultural de San Juan: un domingo con buenas opciones para cerrar la semana

Agenda cultural de San Juan: arranca la Fiesta del Sol y se arma un viernes con muy buenas opciones

La jornada arranca al mediodía con peña folclórica y se extiende por la noche con múltiples escenarios que combinan música regional, rock, cuarteto y formatos acústicos o en trío. También hay títulos para quienes gustan del teatro y una buena cantidad de exposiciones para recorrer.

Fiesta Nacional del Sol. Desde las 18:00 h, Estadio San Juan del Bicentenario (Pocito) Hoy, números centrales: Diego Torres y Andrés Calamaro.

Peña de la Sanidad. Con Díaz-Heredia, Los Lucero de Jáchal, El Desmonte, Los del Tayta, Triunfadores Iracundos por siempre. A las 12:00 h en Camping de Atsa (Lateral Oeste de RN 40, Villa Krause). Entrada $15.000

Santiago Garzón Trío. A las 21:30 h en La Madeleine (Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento)

Luciano Sagua. A las 21:30 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

La 25/7. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 m de Ignacio de la Roza) Reservas 2644774440

Rock & grill. Con Turet, My Demons, Salvati y Zonda. A las 22:00 h en Quinta Las Gemelas (Pocito) Entrada $10.000

Franco Aparici. A las 22:00 h en Tierras negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Lois Heredia. A las 22:30 h en Barhaus (Av. Leandro Alem 225 sur) Reservas 2644038415

Yuliana Fernández. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre

Leo Jorquera. Homenaje a Leo Mattioli. A las 23:00 h en Re Pancha (Ing. Krause y Boulevard Sarmiento, Rawson)

El Yeyo. A las 23:00 h en Al 700 Bar (Sargento Cabral 701 oeste, Desamparados)

Bulldog. A las 23:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte, antes de Paula Albarracín de Sarmiento)

Los reincidentes. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

TEATRO

Nunca más migajas. Unipersonal de Chu Rodríguez. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste) Entrada $35.000

Un instante sin Dios. Dirección José Annecchini, con Juan Guevara y Ernesto Lapidus. A las 21:30 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este) Entrada General $ 18000

Un instante sin Dios

FERIAS

Feria de emprendedores. Desde las 17:30 h en Plaza de la joroba (General Acha y 9 de julio) Gratis

EXPOSICIONES Y VISITAS

Cordillera y mar. Exposición de Marcelo Ferreyra, por sus 40 años en las Artes Visuales. En Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada libre y gratuita

Una taza... una historia para contar. Exposición de la agrupación Tierra Nuestra. En Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada: libre y gratuita

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Exposición de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

San Juan se viste de arte. Exposición colectiva con más de 50 artistas sanjuaninos. Espacio Multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento) Entrada libre y gratuita

San Juan se viste de arte (foto gentileza Isabel Fernández)

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.