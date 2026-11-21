Con una puntualidad que refleja el gran trabajo de producción, Turf, comandado por Joaquín Levinton, y Tan Biónica con Chano a la cabeza hicieron enloquecer al público sanjuanino que esperó largos años para volvernos a disfrutar en tierras cuyanas. Los clásicos que nunca faltaron, el pogo presente y reconocimiento al público local de parte de las dos bandas, parte de lo que se vivió la primera noche de la FNS2026 "Parque Triásico: Aventura y descubrimiento".

La huella de la creadora del Fogón de los Arrieros, por Mario Echegaray

Tras una ausencia por San Juan por cuatro años, la banda liderada por Levinton abrió la grilla de artistas nacionales que serán parte de la FNS2026.

Sobre las 23 horas el Estadio del Bicentenario estalló al ver la banda en el escenario. "Tremendo, parece que es noche de fiesta" , dijo Levinton tras terminar uno de sus clásicos "No se llama amor". Así arrancó el primero de los shows principales que pasaron por el escenario central. Los fanáticos hicieron lo suyo, cantando, bailando, filmando y gritando entre tema y tema "Te amo Joaquín", una frase que se repitió hasta el cansancio, demostrando el cariño tanto del público sanjuanino como de los visitantes que llegaron de distintos puntos del país, cómo Rosario, Córdoba y Mendoza, por mencionar algunas de las provincias presentes.

El baile se prestó al sonar "Cuatro Personalidades", otro de los clásicos que fue interpretado de extremo a extremo del escenario por Levinton, quien demostró porqué tras treinta años de carrera siguen siendo los principales referentes del rock nacional, culminando el tema con un solo de embolo, un toque más que apreciado musicalmente hablando.

Previo a subir al escenario Joaquín Levinton acompañado de Leandro Lepatin y Fernando Caloia tuvieron un breve contacto con la prensa donde compartieron sus expectativas en la antesala a la presentación en el escenario del Estadio del Bicentenario.

El primero en tomar la palabra fue el vocalista y la cara visible de la banda, quién comentó: "Preparados para una gran noche, con muchas ganas y expectativas. Es una fiesta muy importante y venimos preparados para hacer un gran show. San Juan es hermoso".

En otro momento de la charla recordó que Turf mantiene su formación original, la misma que inicio hace tres décadas, y que a raíz de ello este año están filmando un docuficción que se estrenará de la mano del nuevo trabajo discográfico durante el 2027. La novedad fue que durante el show se compartieron algunas de las nuevas piezas que aún no tienen difusión.

"Tenemos una linda historia con San Juan, vinimos muchas veces, tuvimos experiencias muy lindas. Tenemos lindos recuerdos de acá", sostuvo al finalizar la conferencia.

Tan Biónica y la espera de más de una década en San Juan, en un "mismo escenario"

El último recital de la banda en la provincia fue en la Fiesta Nacional del Sol, pero del 2015, en el Estadio Abierto del Parque de Mayo. Otro escenario, el mismo festejo y el fanatismo a flor de piel.

Pasada la medianoche la banda subió al escenario y desde el primer tema despertó la euforia de la gente que acompañó y entono a coro cada una de las canciones, pasando de clásico en clásico, despertando emoción y nostalgia en un público que destacó por su heterogeneidad y diversidad de edades. Desde grupos de adolescentes que apuraban el paso mientras tarareaban "Arruinarse", una de las primeras entregas de la banda, hasta padres con sus hijos sobre hombres disfrutaron de un espectáculo que contó con la gratitud de Chano entre canción y canción.

"Hace mucho que no veníamos a San Juan. Pero por mi culpa, ¿O no?", bromeó el vocalista. También agradecido el cariño del público y puso en valor el escenario, comparándolo con el Lollapalooza, una referencia que sin duda infla de orgullo a cualquier sanjuanino.

Tras el impasse anunciado en 2016, el regreso de la banda en 2023 significó un resurgimiento, sumando nuevas generaciones de fanáticos.

Familias completas, generaciones compartiendo cada uno de los recitales fueron algunas de las postales más maravillosas que entregó la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol.