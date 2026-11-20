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La comunidad jachallera despide a doña Nelly Táñez de Peñaloza, una figura emblemática de la docencia rural y la cultura sanjuanina. A los 102 años, la maestra rural falleció dejando un legado imborrable, marcado por su iniciativa de llevar por primera vez a escena El Fogón de los Arrieros inspirada en un poema de Buenaventura Luna.

La historia de doña Nelly está intrínsecamente ligada a Huaco, el paraje donde ejerció la docencia. Allí, con el apoyo de los vecinos, concibió y materializó una representación teatral que se convertiría en un pilar de la Fiesta Nacional de la Tradición, inmortalizando la visión de Luna sobre un San Martín convocando a las diversas facetas del pueblo argentino.

La idea surgió mientras doña Nelly enseñaba en la escuela de Huaco. Al leer el poema en una revista, imaginó la posibilidad de que los propios habitantes del lugar contaran esa historia. Así, con una dedicación que implicó recorrer distancias en bicicleta, confeccionar vestuarios y asignar roles, convocó a la comunidad para dar vida a esta representación.

La puesta en escena de El fogón de los arrieros La primera representación de "El Fogón de los Arrieros" tuvo lugar en 1962, al mediodía, en plena Cuesta de Huaco. El trabajo a pulmón de doña Nelly y los vecinos dio frutos, logrando que la puesta se mantuviera en ese escenario hasta 1965. Su visión trascendió fronteras locales, y en 1971, la obra pasó a integrar oficialmente la Fiesta de la Tradición.

Con el paso de los años, "El Fogón de los Arrieros" encontró su lugar en el anfiteatro que lleva el nombre de Buenaventura Luna. La edición más reciente de esta celebración contó con la participación de más de 250 artistas de todo el departamento de Jáchal, incluyendo actores, bailarines, músicos, recitadores y jinetes, demostrando la magnitud que alcanzó la iniciativa de aquella maestra rural.