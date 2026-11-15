El Fogón de los Arrieros, el poema escenificado con gran carga histórica que emociona generaciones

La Fiesta Nacional de la Tradición , en Jáchal, destaca por su puesta en valor y revalorización de lo que son las tradiciones argentinas vinculadas al gauchaje. El folclore en su música y su danza es protagonista de cada una de las veladas. Sin embargo, hay un momento que le crispa la piel a cualquier persona que tenga la posibilidad de ver de cerca El Fogón de los Arrieros, la puesta en escena inspirada en el poema homónimo de Buenaventura Luna.

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El texto literario convoca a gauchos, arrieros y paisanos de todas las regiones de argentina hermanarse alrededor del fuego. “Quise armar un fogón allá en la sierra en mis lejanos pagos jachalleros, que llamara, cordial, a los arrieros de todas las distancias de mi tierra. Un fogón que llamara a los andantes de todos los caminos y las razas, a juntarse al calor de nuestras brasas, a conversar de cosas trashumantes”, reza en sus primeras estrofas.

El escenario se oscurece y en el centro aparece la figura de Mario Echegaray , quien desde hace décadas le pone la voz al poema. Una chispa comienza a despertar la llama de un fogón que no es de grandes dimensiones, pero que genera un calor que se extiende a lo largo y ancho de todo el anfiteatro.

El fuego vivo y la voz de Mario se combina con los cientos de celulares que desde cualquier rincón buscan capturar algún instante de la escenificación que tiene una demora promedio de 30 minutos. Para los jachalleros, es más que una puesta en escena. Y así como un fanático de fútbol puede narrar de memoria el relato de Víctor Hugo Morales sobre el gol del siglo de Maradona en 1986, los vecinos del departamento del norte se saben el poema “de pe a pa”, con sus intencionalidades y tonalidades.

Ana Paula Lenis es ejemplo de ello. Se encuentra del otro lado del vallado de seguridad, con su celular en la mano, filmando el paso de los caballos y de los grupos de personas que se acercan al fuego de a pie. Su boca se sincroniza a la perfección con el relato de Echegaray. “Todos los jachalleros nos sabemos el poema. El fogón se hace todos los años, lo vemos en la escuela y en algún momento te lo terminas aprendiendo y te gusta” , comentó la joven de 17 años a DIARIO DE CUYO.

Sueña con ser parte del fogón, y espera el próximo año poder vivirlo del otro lado de la valla. “Tenes que ser mayor para estar ahí”, dice. Sucede que ella no quiere ser parte de los grupos de a pie, donde hay niños y adolescentes, sino de los conjuntos integrados por miembros de agrupaciones gauchas, apareciendo en caballo detrás del escenario o sobre algunos de los cerros.

Los gritos y el vitoreo se renuevan cada vez que Echegaray hace mención a las grupalidades. El galope de los caballos se percibe en el centro del pecho, mientras los jinetes, tanto hombres y mujeres, transitan cada metro destinado al fogón con la mirada en alto y con una caracterización digna de las grandes producciones.

Sin duda uno de los momentos más emocionantes es cuando, sobre uno de los cerros que rodea el anfiteatro, aparece “La Patria”. La figura de una mujer que sostiene en sus manos cadenas, mientras suena el Himno Nacional de fondo y se despliega por medio de un mapping proyectado en la naturaleza la bandera nacional despierta de cierta manera el orgullo de ser argentino.

“La historia guardó algunos nombres, otros se perdieron en sus páginas, pero Patria, ya es hora, se han cumplido los siglos. Las de ayer curtidas por la historia, las de hoy abiertas al porvenir, las de las generaciones, las nuevas, las que suceden como el agua de un río antiguo, en alguno que alguna vez cayó y que volvió a levantarse. Por eso, nunca más de rodillas, nunca más de a pedazos, nunca más a la muerte sin haber respirado el hombre por sí mismo, hasta el mismo lanzado, hasta su envergadura, hasta el hombre soñado. ¡Viva! ¡Viva la Patria!”.