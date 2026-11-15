Gabriela Valdez, de Calingasta: de vender nueces a turistas a crear un proyecto que busca transmitir los sabores y las riquezas de su tierra

“El emprendimiento empieza por una necesidad de trabajo. Somos una familia ensamblada, con siete hijos y necesitábamos trabajar” . Así comienza a explicar Gabriela Valdez su emprendimiento, con el cual fue elegida para representar a su departamento en la Emprendedora del Sol.

Para la calingastina las adversidades representan oportunidades para indagar en la creatividad y buscar la manera de continuar. Durante dos décadas trabajó en una cafetería hasta que se quedó sin trabajo y, conociendo el ambiente, decidió invertir en una. Compró máquinas, insumos, sacó préstamos y dedicó todos sus esfuerzos para que el proyecto prosperara.

Sin embargo, una eventualidad a nivel mundial derrumbó todo lo que había construido. El Covid y el aislamiento social la llevaron a tener que cerrar las puertas y desistir de continuar con el proyecto. En aquellas épocas conoció a su actual pareja y por un tiempo las piezas parecían haberse acomodado. Pero no duró mucho.

“Se cerraron todas las posibilidades de trabajar en relación de dependencia. Mi marido estaba en el Tambolar y se quedó sin trabajo, lo que nos llevó a generar el autoempleo. Así comenzamos con el emprendimiento que se llama Cumulén, que significa en mapuche ‘el lugar donde se está bien’” , comenta la calingastina en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Los primeros pasos del proyecto fueron de la mano de las nueces. Al vivir al pie del Cristo de la Misericordia, que se encuentra en la Villa de Calingasta, aprovechaban la llegada de los turistas para ofrecer el fruto seco. Con el paso de los días los clientes comenzaron a pedir más opciones, otras variedades, más productos regionales, y eso despertó la idea en Gabriela. “Empecé a observar que había en el pueblo un sector que no se estaba visualizando para vender” , comenta.

A las nueces le incorporó otros frutos secos y rescató los orejones, trozos de fruta que se deshidratan por medio de una técnica que solían realizar generaciones pasadas colocando las mismas bajo el sol. Así, rescató una practica que aun siguen realizando vecinos del departamento, poniendo en valor los productos regionales.

Emprendedora del Sol: una decisión que demoró un año y la elección marcada por la pérdida

Gabriela asegura que, debido a la distancia y a la situación económica, asistir a la Fiesta Nacional del Sol no era una opción viable; sin embargo, seguían cada instancia por televisión. Fue el año pasado cuando comenzó a rondar la idea de presentarse como emprendedora.

Al respecto comenta: “El año pasado me emocioné mucho porque la chica que representaba a Calingasta era conocida mía. Es una persona muy laboriosa, una persona muy especial. Cuando la vi en televisión me emocioné mucho y salí afuera. Mi marido fue detrás mío, me abrazó y me dijo ‘Amor, ¿y si el año que viene sos vos?’. En ese momento no estaba segura, porque el proyecto no estaba tan armado”.

Pasaron los meses, el emprendimiento se fortaleció y este año Gabriela se decidió y procedió a anotarse, pero todo lo que había planeado para el día de la presentación quedó suspendido. Mientras avanzaba la selección de la emprendedora departamental, un familiar se encontraba en grave estado de salud, falleciendo la misma jornada.

“Fui a la presentación muy nerviosa, expliqué el proyecto, pedí disculpas y me fui. Cuando estaba en el cementerio me llaman y me dijeron que había ganado. Tenía una mezcla de sentimientos, por la pérdida de una persona importante y la felicidad por el premio”, asegura.

Para Gabriela representar a su departamento es como un suelo hecho realidad. No solo por todo lo que representa el emprendimiento para ella a nivel personal y familiar, sino también porque puede poner en valor y visibilizar las bondades de su tierra, recuperar las riquezas ancestrales y compartir A todo San Juan lo que tiene para ofrecer Calingasta por medio de sus sabores y dulzuras.

“Para mí ya es un gran paso traer conmigo a toda la gente de Calingasta. No estoy sola y eso me reconforta”, concluyó Gabriela Valdez.