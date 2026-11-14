    • 14 de noviembre de 2026 - 21:46

    De "lo nuestro" a "lo que nos hace argentinos", así se vive la tradición en Jáchal

    En el marco del cierre de la Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal, sanjuaninos compartieron sus apreciaciones y el valor de lo nuestro.

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    Fotos: Daniel Arias 

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    Diario de Cuyo | Celeste Roco Navea
    Por Celeste Roco Navea y Daniel Arias

    La 65° Edición de la Fiesta Nacional de la Tradición se alista para vivir una de sus jornadas más convocantes cómo es la última velada con una programación más que atractiva. DIARIO DE CUYO llegó hasta el Anfiteatro Buenvantura Luna para compartir como se vive desde adentro la fiesta de los jachalleros.

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    Jáchal y una nueva celebración que demuestra por qué es la capital nacional de la tradición

    La celebración continúa consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia, reuniendo a miles de personas en torno a la música, la danza y las costumbres que identifican a nuestro pueblo. Así lo destacaron los asistentes que llegaron desde distintos puntos de la provincia y el país.

    Desde jóvenes que por primera vez llegaron hasta el departamento del norte para vivir la fiesta hasta los propios locales pusieron énfasis en la importancia del evento que busca resguardar y poner en valor las tradiciones vinculadas a lo gauchesco. "La tradición es lo que nos hace argentinos", fue uno de los comentarios más frecuentes.

    La puesta en valor de la herencia que se transmitió de generación en generación también es uno de los valores rescatados en la fiesta. "Es lo nuestro, más para los que somos del campo", comentó un joven calingastino que por primera vez vive la festividad desde adentro, con su pilcha gaucha punta en blanco, vestido para la ocasión.

    Entre mates, ponchos y pañuelos, un año más la Fiesta Nacional de la Tradición demostró porqué es uno de los eventos más importantes del calendario sanjuaninos, atrayendo turistas de distintos puntos del país que se congregan todos los noviembres en el norte de San Juan.

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