Diabetes en San Juan: registran 7.800 pacientes sin obra social al año y preocupa que la curva no ceda

En San Juan, las estadísticas vinculadas a la diabetes ofrecen una lectura que preocupa al sistema de salud pública. Actualmente, el Programa Sanjuanino de Diabetes (PROSADIA) , destinado exclusivamente a pacientes que no cuentan con cobertura de obra social, mantiene un registro activo de alrededor de 7.800 personas con esta enfermedad .

Este sábado 14 de noviembre, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, se realizó una caminata saludable para concientizar sobre esta enfermedad. Fue en el Parque de Mayo y organizada por el Ministerio de Salud.

Si bien la variación interanual es mínima y el crecimiento de casos se ubica por debajo del 10% , a los especialistas les preocupa profundamente que esta meseta de promedio anual no logre perforarse hacia abajo.

La cifra, además, funciona apenas como una muestra del escenario provincial, ya que no contempla a los sanjuaninos que se atienden a través del sector privado o de obras sociales. Frente a este panorama, la estrategia sanitaria actual concentra sus esfuerzos en atacar de raíz las comorbilidades , como la hipertensión arterial y la obesidad, que actúan como antesala y detonante de la patología.

Para comprender por qué el número total de empadronados parece congelado en torno a los 7.800 pacientes, es necesario mirar el movimiento interno del padrón. Así lo explicó la doctora Gabriela Jameson , referente al frente del PROSADIA, quien advirtió que el sostenimiento de la cifra responde a un recambio permanente y preocupante.

“Nosotros esperaríamos encontrar muchos casos más porque, al aumentar la obesidad y el sedentarismo, la diabetes debería ir en aumento, ya que estas condiciones favorecen su aparición”, señaló la profesional. Sin embargo, el equilibrio numérico se produce por una dinámica constante de altas y bajas: “Si bien tenemos muchos ingresos cada año, paralelamente hay pacientes que se dan de baja del PROSADIA, ya sea por fallecimiento, porque ingresaron a una obra social o porque abandonaron el tratamiento; esa es una realidad también. Hay deserción”.

Ese abandono terapéutico tiene consecuencias severas en la salud de los sanjuaninos. Según detalló Jameson, el sistema suele reencontrarse con estos pacientes cuando el cuadro ya se ha agravado: “Nos encontramos con pacientes desertores que reingresan al programa y que retoman el tratamiento tras padecer alguna complicación o que antes estaban con medicación vía oral y reingresan ya con insulina; en ambos casos es señal de que la enfermedad avanzó”.

La preocupación por los más chicos

El fenómeno de la meseta estadística también se replica en la población pediátrica. En lo que va del año, el programa registra alrededor de 200 niños en seguimiento, una cantidad que también se mantiene estable respecto a períodos anteriores.

Desde el área explican que, aunque cada año ingresan numerosos menores con diagnóstico reciente, existe un flujo natural de salida en el padrón infantil debido a que muchos jóvenes alcanzan la mayoría de edad (18 años) y pasan a engrosar las estadísticas de los pacientes adultos. No obstante, para los equipos médicos resulta inquietante que el piso promedio anual de menores con diabetes en la provincia no disminuya.

Tipos de diabetes, hábitos y el rol del estrés

Dentro del universo de pacientes asistidos por el programa provincial, la amplia mayoría padece diabetes Tipo 2. Esta variante está estrechamente ligada a factores hereditarios, pero encuentra su principal motor en el estilo de vida moderno: el sedentarismo, la mala calidad de la alimentación y el sobrepeso u obesidad. Por el contrario, la diabetes Tipo 1 responde a un cuadro en el que el páncreas deja de producir insulina por sí mismo, obligando al paciente a depender de la administración externa de esta hormona desde el diagnóstico.

Independientemente del diagnóstico, la especialista remarca que los fármacos por sí solos no alcanzan. Todo abordaje médico exige como pilar indispensable la incorporación de hábitos saludables, actividad física regular y alimentación equilibrada, junto con la educación diabetológica para que el paciente sepa cómo realizar sus controles diarios. A esto se suma un factor cotidiano muchas veces subestimado: el estrés. Si bien no es un causante directo de la enfermedad, la doctora advierte que altera negativamente los valores normales de glucemia, dificultando el control metabólico.

Prevenir ante un enemigo silencioso

Con la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes este 14 de noviembre, el lema internacional vuelve a poner el acento en la prevención como la herramienta más eficaz para revertir estas cifras en el futuro.

Las recomendaciones médicas apuntan a actuar de manera temprana, especialmente en aquellas familias donde ya existen antecedentes. Si un niño o joven tiene un familiar directo con diabetes, resulta fundamental inculcar desde la infancia una buena calidad de vida basada en el movimiento y la comida saludable para evitar o, al menos, retrasar al máximo la aparición de la enfermedad.

Para quienes ya conviven con el diagnóstico, el mensaje es igual de contundente: al tratarse de una patología silenciosa en sus etapas iniciales, sostener los controles médicos periódicos y respetar a rajatabla el tratamiento es la única barrera efectiva para evitar secuelas irreversibles. La diabetes mal controlada es el camino directo hacia complicaciones graves a nivel renal, oftalmológico (pérdida de la visión), y cardiovascular, que representa la principal causa de muerte en estos pacientes.