    • 14 de noviembre de 2026 - 12:54

    Juegos Binacionales: San Juan sumó cuatro medallas antes de la despedida

    El atletismo aportó su tercer oro y sexta presea en total. La natación consiguió dos nuevas preseas y el ciclismo sumó otra. El vóley masculino jugará la final y el tenis masculino irá por el bronce.

    Medalla. La natación volvió a sumar para San Juan en los Binacionales que se terminan en Mendoza.

    Medalla. La natación volvió a sumar para San Juan en los Binacionales que se terminan en Mendoza.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan continúa su participación en los Juegos Binacionales de Integración Andina 2026, que se disputan en Mendoza, y tuvo una destacada actuación en la penúltima jornada de competencia, con la obtención de cuatro nuevas medallas para alcanzar un total de 13: tres de oro, cinco de plata y cinco de bronce. El atletismo hizo historia, al hacer podio por primera vez en el medallero de esta disciplina deportiva, por detrás de Metropolitana y Valparaíso.

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    En el cuarto día de actividad, el atletismo aportó una nueva alegría con el oro de Valentín Ramos en los 400 metros con vallas. Por su parte, la natación sumó dos preseas: la plata de Sofía Ovalles en los 800 metros libres y el bronce de Inés Vizzo en los 100 metros pecho. En ciclismo, Facundo Tivani consiguió la medalla de bronce en la contrarreloj individual, mientras que Lautaro Cobarrubia finalizó quinto.

    Además, la jornada dejó buenas noticias en los deportes de conjunto. El vóley masculino venció a Córdoba por 3 a 1 y jugará la final frente a Mendoza. En tanto, el tenis masculino cayó ante Córdoba por 2 a 1 y disputará el partido por la medalla de bronce frente a Metropolitana.

    La delegación sanjuanina está integrada por 180 deportistas, distribuidos en nueve disciplinas, y cuenta con el apoyo permanente del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. También acompañan la participación provincial funcionarios de la Secretaría de Deporte, entre ellos su secretario, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros; y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan.

    Atletismo, taekwondo y tenis de mesa cerraron participación este viernes en el evento.

    RESULTADOS DE SAN JUAN

    ATLETISMO

    * Valentín Ramos: medalla de oro en 400 metros con vallas.

    NATACIÓN

    * Sofía Ovalles: medalla de plata en 800 metros libres.

    * Inés Vizzo: medalla de bronce en 100 metros pecho.

    CICLISMO

    * Facundo Tivani: medalla de bronce en contrarreloj individual.

    * Lautaro Cobarrubia: 5.º puesto.

    BALONMANO MASCULINO

    * Partido por los puestos del 5.º al 8.º: victoria frente a O’Higgins por 31-28.

    BALONMANO FEMENINO

    * Partido por los puestos del 5.º al 8.º: victoria frente a O’Higgins por 33-14.

    BÁSQUET MASCULINO

    * Partido por los puestos del 5.º al 8.º: derrota frente a Maule por 67-53.

    BÁSQUET FEMENINO

    * Partido por los puestos del 5.º al 8.º: derrota frente a Maule por 62-44.

    TENIS FEMENINO

    * Partido por los puestos del 5.º al 8.º: derrota frente a Maule por 2-1.

    TENIS MASCULINO

    * Semifinal: derrota frente a Córdoba por 2-1.

    * Próximo partido: disputará el encuentro por la medalla de bronce frente a Metropolitana.

    VÓLEY FEMENINO

    * Partido por los puestos del 5.º al 8.º: victoria frente a Maule por 3-0.

    VÓLEY MASCULINO

    * Semifinal: victoria frente a Córdoba por 3-1.

    * Próximo partido: jugará la final frente ante Mendoza.

    TENIS DE MESA

    * Singles femenino, octavos de final: derrota frente a Maule por 3-0.

    * Singles masculino, octavos de final: derrota frente a O’Higgins por 3-1.

    TAEKWONDO FEMENINO – CATEGORÍA -49 KG

    * Derrota frente a San Luis por 2-0.

    * Derrota frente a Metropolitana por 2-0.

    * Derrota frente a O’Higgins por 2-0.

    TAEKWONDO MASCULINO – CATEGORÍA -55 KG

    * Derrota frente a Córdoba por 2-0.

    * Derrota frente a Metropolitana por 2-0.

    * Derrota frente a Valparaíso por 2-0.

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