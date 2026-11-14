El adiós a uno de los grandes de la historia de San Martín: Pirulo Molina

Es un día triste por la partida de una enorme figura y portador de un apellido sinónimo de la historia de los “verdinegros”, en épocas donde los hinchas se identificaban con sus jugadores y se jugaba a canchas llenas. Se fue el Pirulo, el de la estirpe de los Molina.

De jugar en San Martín a custodiar al papa León XIV: la historia de un exfutbolista

Washington Molina nació el 4 de marzo de 1944; inicialmente era “Catuquito” , y luego se consolido como “Pirulo” Molina . En una ocasión me contó que se destacaba en los campeonatos de “baby” y estuvo a punto de incorporarse a Peñarol, pero su hermano Ricardo "Catuco" Molina (otra enorme figura de los "verdinegros") lo convenció para ir a San Martin.

A diferencia de su hermano mayor que era marcador de punta, “Pirulo" Molina era delantero con panorama, inteligente y de muy buen dominio de pelota, destacándose desde inicios de la década del 60 junto a Alberto Naveda (su hermano de la vida), Francisco “Pancho” Velázquez, Angel “Bocha” Rius, Carlos “Chiche” Allende y Edgar Paz, todos surgidos de las inferiores.

Una de sus primeras alegrías fue aquel amistoso que San Martin le gano 2-0 a Boca en el Estadio del Parque de Mayo el 25 de junio de 1961. Con su hermano “CATUCO” MOLINA compartieron planteles desde 1961 hasta 1964.

Con San Martin fue campeón del Oficial 1964, 1967 y 1969; disputó el Torneo Promocional 1968 y el Campeonato Nacional 1970; me supo contar de los ardorosos clásicos con Atlético de la Juventud, y los tremendos duelos futbolísticos con Sportivo por la calidad de jugadores de ambos equipos.

También es recordado por el aficionado local ya que fue campeón argentino 1964 y 1966, obteniendo la Copa Béccar Varela con la Selección de San Juan.

Luego del Campeonato Argentino de 1964, junto a Alberto Naveda fueron transferidos a Newells Old Boys; también me contó que casi le hizo un gol a Independiente en Avellaneda, definiendo ante la salida de “Pepe” Santoro, la pelota se fue sobre el travesaño. En 1966 pasó a préstamo a Rosario Central siendo campeón de la Liga Rosarina (no muchos saben que fue “leproso” y “canalla”).

En 1967 regresó a San Martin; también jugó para Colon Junior (ante Lanús) la Copa Argentina 1969, y para Los Andes (frente a Rácing) la Copa Argentina 1970.

Ya retirado, supo ser director técnico de Del Bono y de las divisiones inferiores de San Martin.

Vecino del Barrio Urquiza, en 2021 un grupo de hinchas de San Martin pintaron un mural en la pared de la ex Bodega López Peláez con las imágenes de Rogelio Mallea, “Roly” Rodríguez, Emmanuel Más y “PIRULO” MOLINA, que lamentablemente por la calidad de la pintura no se pudo mantener (estaría bueno que lo restauren).

Amigo de la infancia de mi papá, sabia de su endeble estado de salud; la última vez que lo vi, fue hace un tiempo en la farmacia de calles Salta y Juan Jufré; allí me dijo que no había quedado bien de un ACV. Uno de los pocos jugadores que jugaron en Central y en Ñuls de Rosario.

Por Ricardo Rodríguez