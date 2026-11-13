Locura puyutana: los hinchas de Desamparados organizan una caravana a San Luis para ir por el pase a la final

Sin camisetas ni banderas, pero con la pasión siempre vigente, distintas agrupaciones y barrios organizan colectivos y combis -con asado y previa incluidos- para acompañar a Desamparados este domingo en Villa Mercedes.

En Puyuta no se duerme. La fiesta que empezó el martes pasado con la consagración en la Superfinal ante Minero -que coronó al club como campeón anual- sigue latiendo con fuerza y ahora se traslada a las rutas. Este domingo, Sportivo Desamparados visitará a Defensores de Belgrano de Justo Daract en el imponente estadio La Pedrera de Villa Mercedes, y su gente ya demostró que no lo dejará solo.

Desde este viernes, las boleterías del club marcaron el pulso de una expectativa gigante con la venta de entradas para la revancha de las semifinales de la Región Cuyo del Regional Amateur que ya lo tiene al Víbora con la ventaja de haber goleado en la ida por 4-0. El partido vale oro: avanzar a la final no solo acerca el gran sueño del ascenso, sino que además asegura el boleto al nuevo Torneo Argentino del Interior (el heredero del recordado Federal B) que arrancará en marzo próximo.

Con esa mística a flor de piel, los hinchas empezaron a jugar su propio partido días antes del pitazo inicial. Agrupaciones, peñas y distintos barrios referentes de la hinchada armaron una verdadera cruzada para viajar a suelo puntano, con propuestas que van desde los $60.000 hasta los $100.000, adaptadas a todos los bolsillos y con el folklore futbolero como bandera.

Algunas de las opciones para viajar a ver Desamparados La banda "El corazón de Puyuta" prepara un viaje a puro sentimiento con pasaje y asado incluido por $75.000 (consultas al 2645645318). Por su parte, "Ruta 73" redobló la apuesta con un paquete completo a $90.000 que incluye traslado, entrada y una previa a todo ritmo en un camping con parrilleros y pileta (contactos al 3548632383 o al 2645858651).

El empuje también se siente desde "Recibimiento Víbora". La agrupación ya llenó una unidad y lanzó un segundo colectivo con opción de asado por $80.000, con un plus solidario y pasional: lo recaudado irá directo a financiar la próxima fiesta en las tribunas puyutanas (comunicarse con Bruno al 2645896235). Al mismo valor ($80.000 con asado) se suma otro micro coordinado al 2645877104, mientras que el barrio Los Alerces también dirá presente con colectivo y almuerzo incluido (2644837429 o 2645302602).