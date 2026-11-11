El triunfo de un proyecto: los números de una campaña histórica en Desamparados que terminó con 35 años de sequía

El zapatazo de Daniel Castro en la noche del martes en el Estadio del Bicentenario quedó marcado para siempre en la historia de Sportivo Desamparados. Ese remate que terminó en el 1 a 0 definitivo frente a Minero, por la Superfinal del fútbol sanjuanino, no solo le dio un nuevo título al Puyutano: también puso fin a 35 años de sequía sin conquistas oficiales en el fútbol sanjuanino y coronó una temporada extraordinaria.

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La consagración en Pocito fue el premio a un año de enorme regularidad para el equipo dirigido por Mauricio Del Cero. Mientras el plantel continúa su camino en el Torneo Regional Amateur, donde viene de golear 4 a 0 en la ida de las semifinales y quedó muy cerca de la final de la Región Cuyo, en el ámbito local ya consiguió su objetivo más importante: quedarse con el campeonato anual.

El recorrido tuvo algunos obstáculos. En el Apertura, Desamparados quedó eliminado en semifinales ante 9 de Julio, pero lejos de derrumbarse, el equipo volvió a levantarse y tuvo un Clausura dominante que terminó siendo determinante para alcanzar la Superfinal.

Las estadísticas de la temporada reflejan la superioridad del conjunto puyutano. En la sumatoria de las dos fases regulares acumuló 78 puntos en 34 partidos, con 23 victorias, 9 empates y apenas 2 derrotas. Además, convirtió 69 goles y recibió solamente 26. Si se contabilizan también los encuentros correspondientes a los playoffs de los dos torneos, la campaña adquiere todavía mayor dimensión: disputó 40 partidos, ganó 26, empató 11 y perdió apenas 3. Marcó 76 tantos, recibió 28 y consiguió mantener su arco en cero en 17 oportunidades.

Otro dato que dimensiona su gran presente es el invicto que construyó durante la segunda parte del año. Su última derrota en el torneo local fue el 12 de julio ante Atenas, en Pocito. Desde entonces acumuló 17 encuentros sin perder, con 13 triunfos y 4 empates.

El mejor momento de Desamparados llegó en el Clausura. El Puyutano terminó primero en la fase regular con 42 puntos, producto de 13 victorias, 3 empates y una sola derrota en 17 fechas. Durante ese recorrido convirtió 37 goles y recibió 14.

En los cruces eliminatorios también mostró personalidad. En cuartos de final empató 1 a 1 ante Unión y avanzó por ventaja deportiva. Luego, en semifinales, goleó 3 a 0 a Marquesado en el Estadio del Bicentenario, con un doblete de Cristian Ramírez.

La solidez defensiva fue otra de las características del equipo: recibió apenas un gol durante toda la etapa de playoffs del Clausura, una muestra de la fortaleza colectiva que sostuvo su candidatura al título.

Los goleadores y el recambio, dos claves del campeón

El poder ofensivo no dependió de un solo futbolista. Omar Benavídez terminó como máximo artillero del plantel en la temporada, con 13 conquistas. Detrás se ubicaron Agustín Aguilar, con 12, y Cristian Ramírez, con 9. Un tridente que aportó goles en distintos momentos y le dio variantes al ataque.

La construcción del campeón también tuvo detrás una planificación que comenzó temprano. Del Cero puso en marcha la pretemporada el 12 de enero con una premisa: conformar un plantel largo, competitivo y con presencia de futbolistas del medio local para afrontar la doble competencia. Para el Apertura llegaron Emiliano González, Agustín Aguilar, Pablo Carrizo y Santiago Tello, además de los regresos de Omar Benavídez y Santiago Ceballos. Más adelante se sumó Lucas Ceballos. Para el Clausura, el equipo incorporó a Elías Oballes y Franco Goria.

A esa estructura se sumó una base de jugadores identificados con la institución, entre ellos Lucas Quiroga, Cristian Ramírez y Juan Carlos Villalobo, entre tantos. También tuvieron protagonismo los juveniles promovidos desde Cuarta División, como Tomás Torres, Alan Fernández y Lucca Flores. La cantidad de variantes incluso generó dificultades para el cuerpo técnico al momento de definir las convocatorias, pero terminó siendo una de las principales fortalezas del equipo para sostener el rendimiento en los distintos frentes.

El título también tuvo un componente emocional. Después de 35 años sin una consagración oficial en el fútbol local, el festejo encontró a un vestuario unido, con referentes, refuerzos y juveniles compartiendo una misma alegría. La pertenencia de los futbolistas surgidos en el club se combinó con el aporte de quienes llegaron para potenciar al plantel.

El gol de Daniel Castro ante Minero fue el cierre perfecto para esa historia. Desamparados volvió a ser campeón, rompió una espera de más de tres décadas y terminó el 2026 como el rey del fútbol sanjuanino.