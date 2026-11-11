Murió Carlos Babington, el zurdo mágico que hizo historia con Huracán y la Selección argentina

El fútbol argentino está de luto. Este miércoles murió Carlos Alberto Babington, uno de los grandes talentos de la historia de Huracán y una figura destacada de la Selección argentina. Tenía 77 años y dejó una huella imborrable por su calidad técnica, su zurda exquisita y su protagonismo en uno de los equipos más recordados del fútbol nacional: el Globo campeón del Metropolitano de 1973.

Apodado El Inglés, Babington fue el número 10 de aquel conjunto dirigido por César Luis Menotti que marcó una época por su estilo de juego. Compartió equipo con figuras como Miguel Brindisi, René Houseman y Alfio Basile, en una formación que todavía es considerada una de las mejores de todos los tiempos. Aquel título tuvo un valor especial: fue el único campeonato de liga que consiguió Huracán.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el propio club de Parque Patricios, que lo despidió a través de sus redes sociales. “El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino”, publicó la institución.

Nacido en Buenos Aires y descendiente de una familia inglesa, Carlos Alberto Babington recibió el apodo de El Inglés, que lo acompañó durante toda su carrera. De chico también lo llamaban Lavandina, por su piel clara, pero su talento terminó imponiendo un sobrenombre que quedó asociado para siempre a la historia del Globo.

Debutó en la primera división de Huracán en 1969, aunque sus primeros pasos no fueron sencillos. En una entrevista recordó con humor que aquel año pasó buena parte del tiempo en el banco de suplentes, hasta que una oportunidad terminó con una expulsión y diez fechas de suspensión. Como si fuera poco, también debió cumplir con el servicio militar.

A partir de 1970 comenzó a ganar protagonismo y se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Su sociedad futbolística con Miguel Brindisi y el talento de René Houseman fueron parte de una delantera que deslumbró bajo la conducción de Menotti.

En su primera etapa en Huracán disputó 190 partidos y convirtió 84 goles. Después del Mundial de 1974 decidió continuar su carrera en Alemania, donde jugó durante cuatro temporadas en la segunda división. En 1978 regresó a Parque Patricios y volvió a demostrar su vigencia: sumó más de 100 encuentros y alrededor de 50 goles en esa segunda etapa.

El tramo final de su carrera incluyó un paso por el fútbol de Estados Unidos y otro por Junior de Barranquilla, en Colombia.

Su paso por la Selección argentina y su vida después del fútbol

La calidad de Babington también tuvo reconocimiento internacional. Fue integrante de la Selección argentina que disputó el Mundial de Alemania 1974, una experiencia que lo ubicó entre los futbolistas destacados de su generación.

Después de retirarse, continuó vinculado al fútbol desde otros lugares. Se desempeñó como entrenador y también llegó a ocupar la presidencia de Huracán, el club con el que construyó su historia más importante. Sin embargo, su gestión dirigencial terminó envuelta en controversias y con una relación deteriorada con buena parte de los hinchas.

Entre las particularidades de su personalidad había una que lo acompañó durante décadas: su relación con el cigarrillo. Comenzó a fumar a los 14 años y recién abandonó el hábito a los 70. Incluso durante su etapa como entrenador, era habitual verlo con un cigarrillo en la mano, en una imagen que formó parte de su personaje público.

Con su muerte desaparece una de las figuras más representativas del Huracán de 1973, aquel equipo que enamoró por su fútbol y dejó una marca en la memoria colectiva. Babington fue uno de los artistas de aquella obra y su zurda quedó para siempre entre las más recordadas del fútbol argentino.