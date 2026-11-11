    • 11 de noviembre de 2026 - 07:25

    Desamparados venció a Minero y se quedó con la Superfinal del fútbol sanjuanino

    El Víbora se impuso 1-0 con un gol de Daniel Castro y consiguió su segundo título en apenas siete días. Tras ganar el Clausura, volvió a festejar ante el mismo rival y sumó otra copa a sus vitrinas.

    Sportivo Desamparados celebró en el Estadio del Bicentenario. Foto: gentileza Liga Sanjuanina de Fútbol.

    Sportivo Desamparados celebró en el Estadio del Bicentenario. Foto: gentileza Liga Sanjuanina de Fútbol.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sportivo Desamparados volvió a escribir una página dorada en su historia. En el Estadio del Bicentenario, el equipo dirigido por Mauricio Del Cero derrotó 1-0 a Atlético Minero y se consagró campeón de la Superfinal del fútbol sanjuanino, en una definición que volvió a tener a los mismos protagonistas del Torneo Clausura. Así, el Víbora consiguió su segundo título en apenas una semana y ratificó su gran presente deportivo.

    Leé además

    Desamparados irá a San Luis con una goleada a su favor. Foto gentileza. 

    Sportivo Desamparados goleó 4-0 a Defensores de Belgrano y quedó a un paso de la clasificación
    El plantel de Sportivo Desamparados celebrando el título. Foto: gentileza.

    Sportivo Desamparados volvió a ser campeón: venció 2-0 a Minero y festejó después de ocho años

    La final tuvo todos los condimentos de un partido decisivo. Fue un encuentro cerrado, parejo y con mucha disputa en la mitad de la cancha. Los dos equipos entendieron lo que estaba en juego y priorizaron el orden defensivo, por lo que las situaciones de peligro escasearon durante buena parte del encuentro.

    Cuando el empate sin goles parecía encaminar la definición hacia otro escenario, apareció Daniel Castro para marcar el 1-0 y desatar el festejo de los hinchas víboras. El tanto destrabó una final muy disputada y le permitió a Desamparados quedar a un paso de una nueva vuelta olímpica.

    Con la ventaja a su favor, el equipo de Mauricio Del Cero apostó a sostener el resultado. Minero intentó reaccionar, adelantó sus líneas y buscó alternativas para llegar al empate, pero se encontró con un rival que defendió la diferencia con oficio y determinación.

    El pitazo final desató la celebración del Víbora. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas volvieron a festejar una consagración ante el mismo adversario y en un lapso de apenas siete días. Desamparados ganó el Clausura y ahora levantó la Superfinal, una doble conquista que confirma su protagonismo en el fútbol sanjuanino.

    Ahora, el desafío del Regional Amateur

    La celebración tendrá poco tiempo para extenderse. Desamparados deberá cambiar rápidamente el chip porque tiene por delante un compromiso decisivo en el Torneo Regional Amateur.

    El próximo desafío será la revancha de la cuarta fase frente a Defensores de Belgrano, en San Luis. El encuentro se disputará en el estadio La Pedrera y será determinante para las aspiraciones del conjunto sanjuanino de avanzar en la competencia nacional, aunque viajará con una ventaja a su favor de 4-0 en el encuentro de ida.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    desamparados le gano 2-0 a union y avanzo a la cuarta ronda del regional amateur

    Desamparados le ganó 2-0 a Unión y avanzó a la cuarta ronda del Regional Amateur

    De frente. Fito y el Pac Man se verán las caras este viernes en el Mocoroa en un Duelo de Hermanos que marcará la despedida del campeón.

    Pelea de hermanos en el ring del Mocoroa: Duelo entre Fernández

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Oficial. 9 de Julio será escenario del primer capítulo de la temporada de Ruta en San Juan.

    Desde 9 de Julio, el primer palancazo para la Temporada de Ruta 2026-27 de San Juan

    Por Ariel Poblete
    Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección argentina.

    Lionel Scaloni renovará con la Selección argentina hasta 2030 y buscará un récord histórico

    Por Redacción Diario de Cuyo