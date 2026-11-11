Desamparados venció a Minero y se quedó con la Superfinal del fútbol sanjuanino

Sportivo Desamparados volvió a escribir una página dorada en su historia. En el Estadio del Bicentenario, el equipo dirigido por Mauricio Del Cero derrotó 1-0 a Atlético Minero y se consagró campeón de la Superfinal del fútbol sanjuanino , en una definición que volvió a tener a los mismos protagonistas del Torneo Clausura. Así, el Víbora consiguió su segundo título en apenas una semana y ratificó su gran presente deportivo.

Sportivo Desamparados goleó 4-0 a Defensores de Belgrano y quedó a un paso de la clasificación

La final tuvo todos los condimentos de un partido decisivo. Fue un encuentro cerrado, parejo y con mucha disputa en la mitad de la cancha. Los dos equipos entendieron lo que estaba en juego y priorizaron el orden defensivo, por lo que las situaciones de peligro escasearon durante buena parte del encuentro.

Minero llegó con la intención de tomarse revancha después de la derrota sufrida en la definición del Clausura , mientras que Desamparados afrontó el compromiso con la confianza que le dio aquella consagración. El conjunto de Puyuta supo esperar su oportunidad y encontró en el complemento el momento para inclinar la balanza.

Cuando el empate sin goles parecía encaminar la definición hacia otro escenario, apareció Daniel Castro para marcar el 1-0 y desatar el festejo de los hinchas víboras. El tanto destrabó una final muy disputada y le permitió a Desamparados quedar a un paso de una nueva vuelta olímpica.

Con la ventaja a su favor, el equipo de Mauricio Del Cero apostó a sostener el resultado. Minero intentó reaccionar, adelantó sus líneas y buscó alternativas para llegar al empate, pero se encontró con un rival que defendió la diferencia con oficio y determinación.

El pitazo final desató la celebración del Víbora. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas volvieron a festejar una consagración ante el mismo adversario y en un lapso de apenas siete días. Desamparados ganó el Clausura y ahora levantó la Superfinal, una doble conquista que confirma su protagonismo en el fútbol sanjuanino.

Ahora, el desafío del Regional Amateur

La celebración tendrá poco tiempo para extenderse. Desamparados deberá cambiar rápidamente el chip porque tiene por delante un compromiso decisivo en el Torneo Regional Amateur.

El próximo desafío será la revancha de la cuarta fase frente a Defensores de Belgrano, en San Luis. El encuentro se disputará en el estadio La Pedrera y será determinante para las aspiraciones del conjunto sanjuanino de avanzar en la competencia nacional, aunque viajará con una ventaja a su favor de 4-0 en el encuentro de ida.