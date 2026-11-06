Sportivo Desamparados volvió a ser campeón: venció 2-0 a Minero y festejó después de ocho años

Con un doblete del Kiki Ramírez, el Puyutano derrotó a Atlético Minero en el Estadio San Juan del Bicentenario y se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina.

La espera terminó para Sportivo Desamparados. Después de ocho años sin títulos, el conjunto de Puyuta volvió a gritar campeón y lo hizo con una victoria contundente ante Atlético Minero. En el Estadio San Juan del Bicentenario, el Víbora se impuso por 2-0, con dos goles de "Kiki" Ramírez, y levantó el trofeo del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina.

El festejo tuvo un significado especial para los hinchas puyutanos, que desde 2018 esperaban volver a ver a su equipo en lo más alto. Aquella última consagración había sido en el Torneo de Invierno, cuando Desamparados superó a Alianza. Desde entonces, pasaron ocho temporadas sin poder repetir una vuelta olímpica, hasta que este jueves llegó el desahogo.

En la final, Sportivo fue superior y encontró en Ramírez al hombre decisivo. El delantero apareció en dos oportunidades para marcar la diferencia y encaminar una victoria que nunca pareció escapársele al equipo de Puyuta. Minero intentó reaccionar, especialmente en el tramo final, pero no consiguió romper la defensa del Puyutano ni cambiar el rumbo del encuentro.

Desamparados va por el sueño del ascenso La consagración podría ser apenas el comienzo de una semana inolvidable para Sportivo. El equipo no solamente volvió a festejar en el ámbito local, sino que también atraviesa un destacado presente en el Torneo Regional Federal Amateur, donde consiguió meterse entre los cuatro mejores de la Región Cuyo y es el único representante sanjuanino que continúa en competencia.

El próximo desafío será este domingo 8 de noviembre, cuando reciba a Defensores de Belgrano de Justo Daract, San Luis, por la semifinal de ida del certamen. El encuentro se jugará desde las 20:30 en el estadio El Serpentario, donde el Puyutano buscará dar el primer paso hacia la final regional.