Murió un histórico campeón de la Fórmula 1: fue rival de Reutemann y protagonista de una guerra que marcó una era

El mundo de la Fórmula 1 recibió este jueves una noticia que golpeó de lleno a una de sus generaciones más recordadas. Alan Jones , campeón mundial en 1980 y protagonista de una histórica rivalidad con Carlos Reutemann dentro de Williams, murió a los 80 años después de atravesar una breve enfermedad.

Por qué la FIA sancionó a Franco Colapinto con 10 segundos y perdió los puntos que había sumado

Franco Colapinto palpitó el GP de Brasil y les prometió a los argentinos: "Quiero darles una buena carrera"

La noticia fue confirmada por su esposa, Amanda Butler-Davis , a través de un comunicado difundido en Australia. Jones había cumplido 80 años apenas tres días antes de su fallecimiento y permanecía vinculado al automovilismo como una de las figuras de referencia de su país.

Su trayectoria quedó marcada por el campeonato conseguido con Williams en 1980, cuando ganó cinco Grandes Premios y se convirtió en el segundo australiano en alcanzar el título mundial después de Jack Brabham. En total, disputó 116 carreras, logró 12 victorias, 24 podios y seis pole positions .

Para el público argentino, el nombre de Jones quedó inevitablemente asociado al de Carlos Alberto Reutemann . Ambos compartieron equipo en Williams y protagonizaron una de las internas más feroces de la categoría a comienzos de los años 80.

El punto de ruptura llegó en el Gran Premio de Brasil de 1981 . Bajo la lluvia de Jacarepaguá, Reutemann lideraba la competencia cuando desde boxes apareció el famoso cartel “Jones-Reut”, con el que el equipo pretendía que el argentino cediera la posición a su compañero. El santafesino ignoró la orden y ganó la carrera.

Jones reaccionó con furia. No subió al podio y consideró que, desde ese momento, Reutemann pasaba a ser simplemente “un enemigo más” dentro de la pista. La relación nunca volvió a recomponerse durante aquella temporada.

La pelea interna terminó atravesando todo el campeonato. Reutemann llegó a la última fecha de 1981 como líder del Mundial, pero perdió el título por un solo punto frente a Nelson Piquet en Las Vegas. Esa carrera fue ganada precisamente por Jones, mientras el argentino terminó quinto.

Alan Jones protagonizó una histórica guerra interna con Carlos Reutemann.

El campeón que convirtió a Williams en potencia

Jones fue una figura decisiva en el crecimiento de Williams. Su título de 1980 fue el primer Campeonato Mundial de Pilotos conseguido por la escudería, que también obtuvo esa temporada su primera corona de constructores.

El australiano había debutado en la Fórmula 1 en 1975 y pasó por equipos como Hesketh, Surtees y Shadow antes de encontrar su mejor etapa con Williams. Tras retirarse inicialmente en 1981, regresó posteriormente y disputó su última temporada completa en 1986 con Haas.

La escudería británica lo despidió como una de sus grandes leyendas y destacó el vínculo que mantuvo con Frank Williams y Patrick Head, además de su carácter competitivo y su importancia en la construcción del equipo que luego dominaría distintas épocas de la Fórmula 1.

Después de abandonar la máxima categoría continuó compitiendo en turismos y pruebas de resistencia, además de trabajar como comentarista televisivo y comisario deportivo. Su última participación en competencias llegó en 2002.

La familia confirmó que Jones murió este 5 de noviembre después de una enfermedad breve. No se brindaron mayores precisiones médicas sobre el cuadro que atravesó durante sus últimas semanas.