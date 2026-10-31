Colapinto quedó 12° en la clasificación del GP de México y largará desde la sexta fila

Franco Colapinto finalizó 12° en la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 y partirá desde la sexta fila en la carrera de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto argentino consiguió superar la primera instancia de la qualy, pero su registro en Q2 no alcanzó para meterse entre los diez que avanzaron a la definición por la pole.

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El resultado dejó al representante de Alpine a las puertas de la Q3, aunque con una posición de largada que le permitirá comenzar la carrera cerca de la zona de puntos. Su compañero Pierre Gasly terminó décimo en la Q2 y consiguió avanzar a la última instancia , marcando la diferencia interna de la escudería francesa durante la clasificación.

La actuación del argentino durante el sábado ya había dejado señales positivas. En la tercera práctica libre terminó 12° con un tiempo de 1m18s652 , superando por apenas 22 milésimas a Gasly, que había finalizado 13°. Ese resultado representó una mejora respecto del viernes, cuando Colapinto había sido 16° en la segunda práctica.

El argentino había comenzado el fin de semana con menos tiempo de pista que varios de sus rivales porque no participó de la primera práctica libre. Alpine cedió su auto a Gabriele Minì para cumplir con el reglamento que obliga a los equipos a darle rodaje a pilotos novatos durante determinadas sesiones de la temporada.

Ya en la FP2, Colapinto había reconocido que todavía tenía margen para mejorar y que había perdido tiempo especialmente en el sector del estadio. El sábado consiguió dar un paso adelante y trasladó esa evolución a la clasificación, donde logró meterse en Q2 y asegurarse la 12ª posición de salida.

Qué viene ahora para Colapinto

El próximo desafío será directamente la carrera. El Gran Premio de México se disputará este domingo 1° de noviembre desde las 17 de Argentina, sobre 71 vueltas al circuito de 4,304 kilómetros del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Colapinto partirá desde una posición cercana al Top 10 y tendrá como principal objetivo cortar una racha adversa en la que no pudo sumar puntos durante las últimas fechas. México aparece así como una nueva oportunidad para el argentino y para Alpine, que también tendrá a Gasly largando desde adelante después de su clasificación a Q3.

La actividad comenzará a las 17 de Argentina, cuando se apaguen los semáforos en Ciudad de México y Colapinto salga desde el 12° lugar en busca de volver a sumar puntos en la Fórmula 1.