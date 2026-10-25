    • 25 de octubre de 2026 - 19:17

    Colapinto habló tras abandonar en Austin: "Fue un fin de semana duro, un poco triste por la carrera de hoy"

    El argentino explicó los problemas que sufrió con su Alpine y lamentó otro abandono. Kimi Antonelli ganó en Estados Unidos y acaricia el título mundial.

    El argentino llegó a avanzar hasta el puesto 14 antes de que los daños en su Alpine terminaran con su carrera.

    El argentino llegó a avanzar hasta el puesto 14 antes de que los daños en su Alpine terminaran con su carrera.

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    Franco Colapinto habló después de su abandono en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y no ocultó su frustración por otro fin de semana complicado con Alpine. El argentino había conseguido avanzar varias posiciones desde el fondo de la grilla y llegó a ubicarse 14°, pero un contacto con Arvid Lindblad provocó importantes daños en su monoplaza y terminó obligándolo a retirarse antes de la bandera a cuadros.

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    Colapinto puntuó en Austin durante su primera participación en 2024 y este año volverá al circuito al volante del Alpine A526.

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    Fue un fin de semana duro. Un poco triste por la carrera de hoy”, reconoció Colapinto después de bajarse del auto. El piloto explicó que la competencia había sido difícil desde el inicio y que el contacto con Lindblad terminó dañando seriamente el sector derecho del Alpine, una situación que condicionó definitivamente sus posibilidades de continuar.

    Colapinto explicó los problemas que sufrió en Austin

    El argentino contó que la estrategia tampoco terminó funcionando como esperaba. Había elegido comenzar con neumáticos duros, pero el tráfico le dificultó aprovechar ese compuesto y durante buena parte de la carrera tuvo problemas para superar a los autos que encontraba por delante. Pese a esas dificultades, logró remontar hasta la 14ª posición antes de empezar a perder rendimiento.

    Colapinto explicó que el auto terminó muy afectado después del incidente con Lindblad y resumió el daño al señalar que “se rompió toda la parte derecha del auto”. Alpine intentó mantenerlo en carrera durante algunas vueltas, pero finalmente el equipo le indicó que ingresara definitivamente a boxes y retirara el monoplaza.

    El abandono volvió a dejar al argentino sin completar una carrera en un tramo complicado de la temporada. Después de la competencia también reconoció que necesita cortar la seguidilla de retiros y comenzar a cambiar la tendencia de las últimas fechas antes del próximo compromiso en México.

    Las declaraciones de Franco Colapinto tras el abandono

    Colapinto se mostró especialmente decepcionado porque había conseguido recuperar terreno pese a partir desde las últimas posiciones. La penalización recibida durante el fin de semana había complicado su panorama desde antes de la largada, pero durante la carrera consiguió avanzar hasta el 14° lugar antes del deterioro de los neumáticos y del posterior incidente con Lindblad.

    Antonelli ganó y acaricia el título de Fórmula 1

    Mientras Colapinto tuvo que abandonar, Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos. El italiano de Mercedes volvió a imponerse en Austin y dio otro paso importante hacia la conquista del campeonato mundial de Fórmula 1. Charles Leclerc terminó segundo con Ferrari y Max Verstappen completó el podio con Red Bull.

    Antonelli lidera ampliamente el campeonato y llegará al próximo Gran Premio de México con la posibilidad de quedar matemáticamente consagrado. Su triunfo en Estados Unidos volvió a ampliar la diferencia sobre sus perseguidores y lo dejó muy cerca de asegurar su primer título mundial cuando todavía restan varias competencias para terminar la temporada.

    Para Colapinto, la próxima oportunidad llegará precisamente en México, donde buscará recuperarse después de un Gran Premio de Estados Unidos en el que consiguió remontar varias posiciones, pero terminó nuevamente fuera de carrera por los daños sufridos en su Alpine.

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