Colapinto vuelve a uno de sus circuitos favoritos: cuándo corre en Austin y todos los horarios

Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine este fin de semana en uno de los circuitos que más disfruta. La Fórmula 1 disputará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre el Gran Premio de Estados Unidos , en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde el argentino buscará recuperarse después de un difícil paso por Singapur.

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La actividad comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres, continuará el sábado con el último entrenamiento y la clasificación y tendrá su momento principal el domingo a las 17, hora argentina , con una carrera pactada a 56 vueltas. A diferencia de las últimas ediciones en Austin, este año no habrá Sprint y se regresará al formato convencional.

La largada está programada para las 15 de Austin, que corresponden a las 17 en Argentina. El Gran Premio será la 18ª fecha del campeonato 2026 y abrirá un intenso tramo americano que continuará inmediatamente con México y Brasil.

El propio piloto reconoció que se trata de una de sus fechas preferidas del calendario. En la previa aseguró que disfruta especialmente la atmósfera de Austin y el apoyo de los fanáticos latinoamericanos que se acercan al circuito.

“Es una de mis carreras favoritas”, expresó Colapinto, quien también destacó que el trazado es particularmente entretenido para manejar. Desde Alpine señalaron que el argentino trabajó junto con sus ingenieros en Enstone durante los últimos días después de una serie de competencias complicadas para el equipo.

El piloto también se mostró confiado respecto de las próximas fechas y sostuvo que espera que algunas características de los circuitos americanos se adapten mejor al rendimiento del monoplaza. Alpine llega a Texas en el sexto lugar del Mundial de Constructores con 68 puntos, mientras que Colapinto marcha 12º entre los pilotos con 27 unidades.

El buen recuerdo de Colapinto en Austin

Será la tercera participación del argentino en el Circuito de las Américas. Su estreno fue en 2024 con Williams, cuando largó 16º y consiguió avanzar hasta el décimo puesto, sumando un punto apenas en su cuarta carrera dentro de la Fórmula 1.

Aquella actuación también dejó una maniobra que marcó su primera temporada: el sobrepaso a Fernando Alonso fue elegido posteriormente como la mejor maniobra de adelantamiento de 2024 por la Fórmula 1. En 2025, ya como piloto de Alpine, Colapinto terminó 17º y logró finalizar por delante de su compañero Pierre Gasly.

Cómo es el Circuito de las Américas

COTA forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2012 y se caracteriza por mezclar sectores inspirados en algunos de los circuitos más famosos del mundo. Tiene 5,513 kilómetros de extensión, 20 curvas y la carrera comprende 56 vueltas, para superar los 308 kilómetros de recorrido.

Uno de los sectores más reconocibles aparece inmediatamente después de la largada: los autos enfrentan una subida de 30,9 metros hasta la curva 1, donde la amplitud de la pista suele generar distintas líneas de frenado y oportunidades de sobrepaso. Después llegan las curvas rápidas enlazadas, mientras que la extensa recta posterior desemboca en otra de las zonas más propicias para atacar.

Las curvas 3 a 6 recuerdan a las rápidas secuencias de Silverstone y Suzuka, mientras que la zona comprendida entre las curvas 12 y 15 toma elementos del histórico sector del estadio de Hockenheim. Esa combinación obliga a encontrar un equilibrio entre carga aerodinámica, velocidad en recta y estabilidad en los cambios de dirección.

El Circuito de las Américas, en Austin, tiene 5,513 kilómetros de extensión, 20 curvas y dos zonas de DRS. (Foto: Gentileza F1)

Cómo llega Colapinto al GP de Estados Unidos

El argentino suma 27 puntos en la temporada, con ocho resultados dentro del top 10 en carreras principales. Sus mejores actuaciones fueron el sexto puesto en Canadá, el séptimo en Miami y España y otros ingresos a la zona de puntos en China, Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica e Italia.

Sin embargo, las últimas fechas resultaron más complejas: abandonó en Azerbaiyán y Singapur y no sumó en la carrera disputada en Malasia. Por eso, Austin aparece como una oportunidad para recuperar terreno en un escenario que ya le dejó buenos recuerdos y que Alpine considera favorable para intentar volver a pelear por puntos.

Dónde ver a Colapinto en Argentina

La actividad podrá seguirse mediante F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, que transmite prácticas, clasificación y carrera e incluye cámaras a bordo y tiempos en vivo. En Argentina también estará disponible a través de las señales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión, entre ellas Fox Sports y Disney+, de acuerdo con la programación de cada servicio.

Para el fin de semana se espera un clima cálido en Austin, con temperaturas que podrían alcanzar aproximadamente los 28 grados y una baja probabilidad de lluvia, un escenario que podría colocar nuevamente el manejo de los neumáticos entre los factores importantes de la carrera.