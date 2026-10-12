Colapinto en Singapur: abandono por falla mecánica y críticas de la prensa británica

Un fin de semana para el olvido tuvo el argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. A bordo de su Alpine, el joven piloto de 23 años se vio obligado a abandonar la competencia nocturna en el trazado callejero de Marina Bay debido a una falla en la transmisión que bloqueó el monoplaza, impidiéndole girar el volante o colocar la marcha atrás.

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Colapinto quedó a un paso de la SQ3 en Singapur y largará 11° la Sprint

La deserción de Colapinto, sumada a la llegada en 11º lugar de su compañero de equipo Pierre Gasly, dejó a la escudería Alpine sin sumar puntos por tercera carrera consecutiva en la temporada.

El piloto oriundo de Pilar había completado una buena maniobra en la largada al superar al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y dar cuenta en pista del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls). Sin embargo, las complicaciones con el rendimiento del vehículo aparecieron rápidamente.

Durante la prueba principal, Colapinto reportó severos inconvenientes con el despliegue de energía, un problema de batería que ya lo había forzado a abandonar durante la carrera Sprint del sábado.

A la frustración por el abandono se le sumó la dura evaluación del medio británico The Race, que elaboró su habitual ranking de rendimiento tras cada competencia y situó al argentino en la 19ª posición sobre 20 pilotos, únicamente por delante de Alex Albon, Valtteri Bottas y Lance Stroll.

"El ritmo subyacente era mejor de lo que parecía, pero la clasificación no se optimizó al máximo", dictaminó el portal especializado en su informe técnico.

Desde el sitio analizaron que en la clasificación a la carrera Sprint tuvo un ritmo similar al de Gasly, pero quedó eliminado en Q2 por el tiempo perdido debido a inconvenientes en los frenos y la falta de temperatura en los neumáticos antes de la primera curva. Asimismo, señalaron que en la Q2 principal tocó el muro de contención y volvió a quedar condicionado para la grilla de salida.

Lo que viene: la gira por el continente americano

Tras el cierre del capítulo asiático en Singapur, la Fórmula 1 tendrá una semana de receso para preparar el tramo de competencias en América.

La gira en el continente comenzará con el Gran Premio de los Estados Unidos, que se disputará en Austin entre el 23 y el 25 de octubre, con la carrera principal programada para el domingo a las 17:00 (hora de Argentina).