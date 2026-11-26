La disputada ronda de Cuartos de Final dejó definiciones dramáticas por penales y sorpresas de impacto. El panorama completo de los cuatro mejores equipos de la A, la B y la C que siguen en carrera por la gloria y los ansiados ascensos.

BATACAZO EN LA "A". Fénix dio el golpe al vencer a United FC.

El Torneo Clausura de la Liga F7 entró en su etapa más vibrante y dramática. Cumplida la instancia de Cuartos de Final en las canchas de Elite Club, los cruces a todo o nada dejaron en claro que en los playoffs la tabla de la fase regular queda de lado: hubo batacazos de equipos que venían abajo en el sembrado, definiciones desde los doce pasos llenas de tensión y demostraciones de jerarquía ofensiva.

A continuación, el repaso completo de lo que dejaron los Cuartos de Final y cómo se disputarán los choques de Semifinales en la Categoría A, Categoría B y Categoría C.

Categoría A La máxima división ofreció partidos de altísimo nivel táctico y una gran sorpresa en el cuadro principal:

Ankara FC 2 - 2 (Pen: 5-4) Nación F.C.: El líder de la fase regular debió sufrir hasta el último suspiro frente a un aguerrido Nación F.C. Tras la paridad 2-2 en el tiempo reglamentario, el puntero mostró mayor efectividad desde los doce pasos para sellar su clasificación.

El líder de la fase regular debió sufrir hasta el último suspiro frente a un aguerrido Nación F.C. Tras la paridad 2-2 en el tiempo reglamentario, el puntero mostró mayor efectividad desde los doce pasos para sellar su clasificación. La Scabioneta 2 - 1 LBNV: El multicampeón volvió a hacer valer su experiencia en duelos decisivos y se impuso con lo justo por 2-1 en un choque cerrado.

El multicampeón volvió a hacer valer su experiencia en duelos decisivos y se impuso con lo justo por 2-1 en un choque cerrado. United FC 3 - 4 Fénix F.C.: El gran batacazo de la jornada en la A. Fénix brindó una lección de efectividad y tumbó en un partidazo 4-3 a United FC, conjunto que llegaba a los playoffs como el único invicto del certamen.

El gran batacazo de la jornada en la A. Fénix brindó una lección de efectividad y tumbó en un partidazo 4-3 a United FC, conjunto que llegaba a los playoffs como el único invicto del certamen. Bianconeri 1 - 0 Puntineras: En un cruce parejísimo de pronóstico reservado, Bianconeri logró marcar la diferencia mínima para meterse entre los cuatro mejores. Cruces de Semifinales - Categoría A: Ankara FC vs. Bianconeri

Fénix F.C. vs. La Scabioneta Categoría B La segunda división mantuvo la emoción en lo alto, con llaves abiertas y definiciones no aptas para cardíacos. Cabe recordar que meterse en la gran Final otorga el pase directo a la máxima categoría:

Pandora FC 4 - 4 (Pen: 4-3) Leonas F.C.: El equipo más goleador del torneo volvió a protagonizar un choque para el infarto. Tras un vibrante 4-4 repleto de emociones frente a Leonas, las enfermeras de Pandora festejaron en la tanda de penales.

El equipo más goleador del torneo volvió a protagonizar un choque para el infarto. Tras un vibrante 4-4 repleto de emociones frente a Leonas, las enfermeras de Pandora festejaron en la tanda de penales. Champagnat 4 - 2 Vikingas: Con solidez ofensiva y contundencia en los momentos clave, Champagnat derrotó 4-2 a Vikingas y sacó pasaje a semis.

Con solidez ofensiva y contundencia en los momentos clave, Champagnat derrotó 4-2 a Vikingas y sacó pasaje a semis. Capra 2 - 0 Minaster: Capra ratificó su estirpe de candidato, mantuvo su valla invicta y superó con claridad por 2-0 a Minaster.

Capra ratificó su estirpe de candidato, mantuvo su valla invicta y superó con claridad por 2-0 a Minaster. Punt. Estudiantil 0 - 0 (Pen: 4-3) Olimpo Team: El duelo más parejo y disputado de la jornada finalizó sin goles, pero en los penales la templanza de Puntineras Estudiantil primó para avanzar de ronda. Cruces de Semifinales - Categoría B: Pandora FC vs. Punt. Estudiantil

Champagnat vs. Capra Categoría C La divisional de iniciación rompió todos los papeles: los dos primeros de la fase regular quedaron eliminados a manos de rivales que venían desde la parte baja del cuadro.