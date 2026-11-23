El Torneo Clausura de la Liga F7 bajó el telón de su vibrante Fase 1 y entra en la etapa más esperada del año. Luego de semanas de competencia intensa sobre el césped natural del predio Elite Club, las tres categorías —División A, División B y División C— completaron sus fixtures regulares y definieron la hoja de ruta para la definición del título y la reestructuración de categorías para la próxima temporada.

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El orgullo de tres históricas que vieron nacer y crecer a la Liga F7

Con casi 600 futbolistas en acción distribuidas en 35 equipos, el certamen de fútbol 7 femenino amateur más importante de la provincia se prepara para disputar sus rondas de eliminación directa. A continuación, el panorama exhaustivo de cada división con sus estadísticas finales, tablas de posiciones completas, cruces de playoffs y la modalidad de definición.

La máxima categoría ofreció una fase regular caracterizada por la paridad técnica y la jerarquía táctica en la parte alta del clasificador. Ankara FC logró sostenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones tras cosechar 23 puntos en 10 presentaciones, producto de 7 victorias, 2 empates y una sola derrota, mostrando además un temible volumen ofensivo con 45 goles convertidos y una diferencia de gol de +27.

Sin embargo, el segundo puesto quedó en manos de United FC, el único equipo de toda la División A que completó la Fase 1 en condición de invicto. Las de United sumaron 22 unidades (6 victorias y 4 empates) y encabezaron la tabla de goles a favor del torneo con 52 conquistas, respaldadas por actuaciones descollantes de sus artilleras. En el tercer lugar se ubicó La Scabioneta (21 puntos), multicampeonas de la liga que no le pierden pisada a las punteras tras conseguir 6 victorias, 3 empates y solo una caída.

Completando el lote de los cinco primeros puestos, Bianconeri y Puntineras cerraron la Fase 1 igualados con 19 unidades. Bianconeri aseguró la cuarta ubicación gracias a su mejor diferencia de gol (+28 frente a +15 de Puntineras). LBNV (14 puntos), Fénix F.C. (12) y Nación F.C. (11) lograron el pasaje a los playoffs al ubicarse en los puestos sexto, séptimo y octavo, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, Atlético Madera (9° con 5 puntos) y Club de Amigas (10° con 4) deberán revalidar su permanencia disputando las llaves de Promoción ante rivales de la B. Por su parte, Adove FC finalizó en la última colocación con 2 puntos y sufrió el descenso directo a la División B.

Cuadro de Playoffs — Cuartos de Final (División A)

Los cruces mano a mano de la Copa de Oro se disputarán en llaves a partido único bajo el siguiente ordenamiento:

Llave A: Ankara FC (1°) vs. Nación F.C. (8°)

Ankara FC (1°) vs. Nación F.C. (8°) Llave B: United FC (2°) vs. Fénix F.C. (7°)

United FC (2°) vs. Fénix F.C. (7°) Llave C: La Scabioneta (3°) vs. LBNV (6°)

La Scabioneta (3°) vs. LBNV (6°) Llave D: Bianconeri (4°) vs. Puntineras (5°)

En Semifinales, el Ganador de la Llave A enfrentará al Ganador de la Llave D (Llave E), mientras que el Ganador de la Llave B se medirá ante el Ganador de la Llave C (Llave F). En caso de igualar al término del tiempo reglamentario, el pase a la siguiente fase se definirá mediante tanda de penales.

División B

La segunda categoría de la Liga F7 entregó una Fase 1 espectacular donde Pandora FC confirmó su enorme crecimiento deportivo. El conjunto integrado en su mayoría por enfermeras se adueñó del primer puesto con 28 puntos en 11 partidos (9 victorias, 1 empate y 1 caída) y estableció el récord absoluto de goles de todo el torneo con 53 tantos a favor.

El segundo escalón quedó para Champagnat, que reunió 24 puntos (7 victorias, 3 empates y 1 derrota) con una marcada solidez colectiva y +26 en diferencia de gol. Capra cerró en el tercer puesto con 22 unidades (7 PG, 1 PE, 3 PP), escoltado por Olimpo Team (21 puntos), Puntineras Estudiantil (20), Minaster (17), Vikingas (16) y Leonas F.C. (15), completando la nómina de los ocho planteles que avanzaron a los playoffs.

En la parte baja, La Fiori (9° con 13) y Margaritas (10° con 9) deberán jugar la Promoción frente a los clasificados de la C para evitar perder la categoría. En tanto, Champa F.C. (3) y Los Ángeles (3) quedaron en las ubicaciones 11° y 12° y sufrieron el descenso directo a la División C.

Cuadro de Playoffs — Cuartos de Final (División B)

Llave A: Pandora FC (1°) vs. Leonas F.C. (8°)

Pandora FC (1°) vs. Leonas F.C. (8°) Llave B: Champagnat (2°) vs. Vikingas (7°)

Champagnat (2°) vs. Vikingas (7°) Llave C: Capra (3°) vs. Minaster (6°)

Capra (3°) vs. Minaster (6°) Llave D: Olimpo Team (4°) vs. Puntineras Estudiantil (5°)

Premios y ascensos en juego: Campeón y Subcampeón de la Copa de Plata obtendrán el ascenso directo a la División A para la próxima temporada. Por su parte, los dos equipos eliminados en Semifinales (3° y 4° del cuadro) disputarán los partidos de Promoción frente al 10° y 9° de la División A, respectivamente.

División C

La tercera categoría de la liga fue escenario de una apasionante definición mano a mano por el liderazgo. Celtic F.C. y Necaxa F.C. culminaron igualados en lo más alto de la tabla con 23 puntos producto de 7 triunfos, 2 empates y 2 derrotas cada uno. La primera colocación quedó en manos de Celtic F.C. únicamente por el criterio de diferencia de gol (+14 frente a +13 de Necaxa).

En el tercer escalón finalizó Adovitas con 22 puntos, apenas a una unidad de las líderes. Detrás se produjo un triple empate en 19 puntos entre Nova F.C., San Birrence y Capritas, resuelto a favor de Nova F.C. por diferencia de gol (+11, +8 y +4, respectivamente). Fundamentalistas (16) y Minerva (12) completaron el grupo de los ocho clasificados a los playoffs.

En tanto, Constructoras (11 pts), Académicas F.C. (9 pts), Barsedlona (8 pts) y La Verna (7 pts) ocuparon los puestos del 9° al 12° y disputarán la competencia complementaria.

Cuadro de Playoffs — Cuartos de Final (División C)

Llave A: Celtic F.C. (1°) vs. Minerva (8°)

Celtic F.C. (1°) vs. Minerva (8°) Llave B: Necaxa F.C. (2°) vs. Fundamentalistas (7°)

Necaxa F.C. (2°) vs. Fundamentalistas (7°) Llave C: Adovitas (3°) vs. Capritas (6°)

Adovitas (3°) vs. Capritas (6°) Llave D: Nova F.C. (4°) vs. San Birrence (5°)

Ascensos y Promociones: Campeón y Subcampeón de la Copa de Bronce obtendrán el ascenso directo a la División B. En tanto, los equipos ubicados en 3° y 4° lugar disputarán las Promociones por el ascenso frente al 10° y 9° de la División B.

Modalidad Especial de la División C: Copa Bronce 2 y Miniliga Bronce

Para garantizar la continuidad deportiva de todos los conjuntos hasta el cierre del torneo, la organización diseñó una modalidad especial de competencia en la Categoría C:

Copa Bronce 2 (Eliminados de Cuartos): Los cuatro equipos que queden eliminados en la instancia de Cuartos de Final disputarán un playoff interno ordenado según su posición final en la Fase 1 (Mejor ubicado vs. Peor ubicado y los dos restantes entre sí). Se jugará el mismo día de las Semifinales, y los ganadores avanzarán a la Final de Bronce 2 durante la jornada de cierre.

Los cuatro equipos que queden eliminados en la instancia de Cuartos de Final disputarán un playoff interno ordenado según su posición final en la Fase 1 (Mejor ubicado vs. Peor ubicado y los dos restantes entre sí). Se jugará el mismo día de las Semifinales, y los ganadores avanzarán a la Final de Bronce 2 durante la jornada de cierre. Miniliga Bronce 3 (Puestos 9° al 12°): Constructoras, Académicas F.C., Barsedlona y La Verna disputarán un torneo cuadrangular todos contra todos a tres fechas, en simultáneo con los Cuartos (Fecha 1), Semifinales/Bronce 2 (Fecha 2) y Finales (Fecha 3). El ordenamiento del cuadrangular se definirá por: 1° Puntaje en la Miniliga, 2° Diferencia de gol, 3° Enfrentamiento directo y 4° Goles a favor.

Criterios de Desempate y Definición Reglamentaria Oficial

Para la resolución de igualdades en las tablas de posiciones de la Fase 1 en las tres categorías, la Liga F7 aplica estrictamente el siguiente orden de prioridades reglamentarias:

Mayor puntaje acumulado (PTS): 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota.

3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. Mayor diferencia de gol (DIF): Resultado de restar los goles en contra a los goles a favor anotados durante toda la Fase 1.

Resultado de restar los goles en contra a los goles a favor anotados durante toda la Fase 1. Mayor cantidad de goles a favor (GF): Sumatoria total de tantos convertidos en la fase regular.

Sumatoria total de tantos convertidos en la fase regular. Enfrentamiento directo entre sí: Resultado obtenido en el partido disputado entre los equipos empatados durante la Fase 1.

Definición de partidos eliminatorios (Fase 2): En caso de igualdad en el marcador al término del tiempo reglamentario de 50 minutos en cualquier cruce de eliminación directa (Cuartos de Final, Semifinales, Finales y Promociones), el pase de ronda o título se resolverá mediante tanda de penales inmediatamente finalizado el cotejo.

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