Rosario Central ratificó su buen momento y consiguió el pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 . En el Gigante de Arroyito, el equipo de Jorge Almirón derrotó por 3-1 a Gimnasia de Mendoza , en un partido que encaminó con tres goles durante la primera etapa. Ahora, el Canalla se medirá con Barracas Central, que viene de eliminar a Defensa y Justicia.

El conjunto rosarino salió decidido a imponer condiciones y encontró rápidamente la ventaja. A los pocos minutos, el defensor Juan Giménez lanzó un pelotazo largo a la espalda de Luciano Paredes, quien protagonizó una desinteligencia con el arquero César Rigamonti. En medio de la confusión apareció Jaminton Campaz , que aprovechó el error y estableció el 1-0.

Central no le dio tiempo de reaccionar al Lobo mendocino. A los ocho minutos, Enzo Copetti se escapó y amplió la diferencia para el local, que comenzó a encaminar la clasificación ante su gente.

La superioridad del Canalla volvió a quedar expuesta a los 40 minutos. Campaz filtró una pelota para Vicente Pizarro, quien llegó hasta el área y envió un centro rasante en busca de Copetti. Sin embargo, Lautaro Carrera intentó interceptar el envío y terminó convirtiendo en su propio arco. Así, Central se fue al descanso con un contundente 3-0.

En el complemento, el ritmo del encuentro bajó, aunque Rosario Central mantuvo el dominio. Copetti tuvo una oportunidad para ampliar la ventaja y Pizarro también contó con una situación favorable, pero ninguno pudo concretar.

A los 22 minutos de la segunda etapa, Almirón movió el banco y dispuso los ingresos de Ángel Di María y Marco Ruben, dos nombres importantes para afrontar el tramo decisivo del campeonato.

El Fideo estuvo cerca de protagonizar uno de los momentos de la noche. Cerca de la media hora, aprovechó una distracción de Rigamonti y ejecutó rápidamente un tiro de esquina con intención de sorprenderlo. Sin embargo, la pelota pegó en el primer palo y le negó el festejo.

Gimnasia de Mendoza consiguió descontar sobre el cierre. Facundo Lencioni aprovechó un rebote largo del arquero Jeremías Ledesma y marcó el 3-1 definitivo, aunque el resultado ya no modificó el destino de la serie.

El buen presente de Rosario Central y la ventaja deportiva

La clasificación llegó en un momento positivo para el equipo rosarino. Pese a la frustración por haber quedado a las puertas del título de la Tabla Anual, tras una definición que se resolvió en el último minuto de la última fecha, Central acumula diez partidos sin derrotas, con nueve victorias y una igualdad. Además, consiguió seis triunfos consecutivos.

El equipo había llegado a los octavos de final después de vencer por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, en una jornada especial por la inauguración de la tercera bandeja de la platea del Gigante de Arroyito, que amplió la capacidad del estadio.

Ahora, el Canalla tendrá un incentivo adicional: por haber terminado primero en la Zona B, contará con la ventaja de jugar como local hasta las semifinales, siempre que avance de ronda. Su próximo compromiso será ante Barracas Central, nuevamente en Arroyito.

A ese objetivo deportivo se suma la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, que Rosario Central aseguró al finalizar segundo en la Tabla Anual. Con ese boleto internacional en el bolsillo, el equipo de Almirón buscará cerrar el año con una nueva conquista.