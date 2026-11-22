El luchador de 24 años se impuso en Qatar sobre el ex campeón mundial Aljamain Sterling y desafió al actual propietario de la corona en el peso pluma.

Trascendente. Kevin Vallejos logró una victoria clave que lo postula a ser retador de la corona en la UFC.

Estuvo lejos de ser su rendimiento más destacado, pero poco importa para Kevin Vallejos: el argentino se impuso en las tarjetas sobre el estadounidense Aljamain Sterling (26-6-0), ex campeón mundial del peso gallo en UFC y actual 4° del ranking de la categoría pluma.

El Chino, que cumplirá 25 años en unas semanas, logró su celebración más importante en la empresa de artes marciales mixtas y estiró su invicto a cinco victorias en fila en la organización. ¿Su próxima pelea será por el cinturón de la divisional?

“Sin dudas que me sigo sorprendiendo de la fuerza de la cabeza de un ser humano. Creer mueve montañas. Gracias a Dios todo esto es posible. Muy contento del desempeño de hoy”, dijo el Chino en el octágono segundos después de ser declarado ganador en la coestelar de la jornada. “Quedo a las órdenes de Volkanovski. Son sus órdenes de subir de categoría o seguir en las 145 (libras). Si está en las 145, Dios quiera que le llegue esta pelea y me dé la oportunidad de pelear con él”, señaló desde el ABHA Arena de Doha (Qatar) antes de taparse el rostro y romper en llanto.

El combate pautado en las 145 libras (65.7kg) tuvo a Vallejos como triunfador para los tres jueces (30–27 de David Lethaby, 30–27 de Darryl Ransom y 29–28 de Anders Ohlsson). El Chino, que llegó 9° en el ranking, escalará en esta divisional que tiene actualmente a Movsar Evloev como principal aspirante detrás del campeón, seguido por Diego Lopes (2°) y Lerone Murphy (3°).

El australiano Alexander Volkanovski, de 38 años, es una de las máximas celebridades de la UFC: es el campeón del peso pluma actual. Ganó el título en diciembre del 2019 ante Max Holloway y firmó cinco defensas exitosas consecutivas hasta que Ilia Topuria se lo arrebató en 2024. Entre medio, Volkanovski subió a disputar el cinturón del peso ligero sin éxito: perdió las dos veces ante Islam Makhachev.